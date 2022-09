Riccardo, concorrente Bake off Italia 2022/ Da chimico a pasticcere, ma…

Riccardo, chi è il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2022

Arriva da Villanova del Sillaro ed è un grande amante della buona cucina, ovviamente, di dolci e alta pasticceria. Si chiama Riccardo, trentuno anni, ed è tra i nuovi concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2022. La nuova edizione del programma riparte dalla conduttrice Benedetta Parodi al timone, affiancata da quattro validissimi giurati. Sotto il famoso tendone infatti rivedremo Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e la new entry napoletana Tommaso Foglia, alle prese con assaggi, prove e valutazioni.

Come dicevamo, tra i concorrenti della nuova stagione del cooking show, abbiamo anche il 31enne di Villanova del Sillaro. Andiamo subito a scoprire di chi si tratta e cosa possiamo aspettarci da lui in questa nuova edizione del cooking show. Dopo il trionfo di Daniela Ribezzo nella scorsa edizione, di sicuro anche Riccardo nutre grandi ambizioni e vuole arrivare fino in fondo. Riuscirà nel suo intento?

Riccardo, concorrente Bake Off Italia 2022: da preparatore chimico farmaceutico a pasticcere?

Riccardo lavora come preparatore chimico farmaceutico, una professione che adora, ma che non lo rende felice quanto la preparazione di dolci, dove può esprimere tutta la sua creatività. Il suo sogno è quello di aprire una pasticceria di lusso con la mamma, con cui ha un instaurato un feeling davvero speciale. La pasticceria rappresenta un mondo importante ed un legame indissolubile con chi, come lui, coltiva la stessa passione. Riuscirà ad imporsi in questa nuova edizione di Bake Off Italia 2022? Lo scopriremo presto. E’ l’ora di mettere i dolci in forno.

