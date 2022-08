Riccardo Cotumaccio, fidanzato Michela Giraud/ “Con lui esce un lato di me inedito”

Riccardo Cotumaccio e Michela Giraud: la coppia esce allo scoperto sui social

Riccardo Cotumaccio è il fidanzato di Michela Giraud, la comica vincitrice della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori“. Dopo la vittoria nel divertentissimo programma di Amazon Prime Video condotto da Mara Maionchi e Fedez, la Giraud è diventata una delle comiche e delle attrici più richieste nel panorama italiano. Nonostante la grande fama e popolarità, l’attrice ha cercato di mantenere sempre un profilo basso per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale. In rarissime occasione ha parlato del suo compagno a cui è legata da diverso tempo e con cui sta progettando grandi cose per il futuro. La presentazione del fidanzato c’è stata proprio sui social dove ha pubblicato una foto in compagnia del giornalista pubblicista e speaker radiofonico.

Michela Giraud/ In difesa delle donne: "Se vuoi piacere a tutti è finita"

Non solo, intervistata da un noto settimanale la Giraud ha rivelato sul compagno:”con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo un giorno inserire in un personaggio di un film o di una serie. Di Riccardo tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte, ma io amo il suo Richard Benson”.

Riccardo Cotumaccio, fidanzato Michela Giraud/ Più innamorati che mai

Chi è Riccardo Cotumaccio, il fidanzato Michela Giraud

Ma chi è Riccardo Cotumaccio, il compagno di Michela Giraud? Per chi non lo conoscesse lavora nel mondo del giornalismo e della radio e ha una grandissima passione per il mondo del calcio. Classe 1992, Riccardo Cotumaccio è nato il 28 luglio sotto il segno del leone e lavora nell’ambito giornalistico e radiofonico. Giornalista pubblicista, iscritto all’Albo professionale della regione Lazio, dal 2017, Riccardo lavora come conduttore di Teleradiostereo 92.7.

Non solo, prima di approdare alla conduzione di Teleradiostereo 92.7, Cotumaccio ha lavorato anche come social media manager per poi dedicarsi a tempo pieno alla carriera di giornalista e redattore per diversi siti web, alcuni legati all’informazione sportiva, di speaker e inviato.

Riccardo Cotumaccio, il fidanzato di Michela Giraud/ La radio è la sua passione

© RIPRODUZIONE RISERVATA