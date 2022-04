Riccardo Cotumaccio, il fidanzato di Michela Giraud/ La radio è la sua passione

Michela Giraud ha fatto dell’ironia e del sarcasmo uno dei suoi tratti distintivi ed è stato proprio questa sua caratteristica che le ha permesso di salire alla ribalta in occasione della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori“, condotta da Mara Maionchi e Fedez. Pur cercando di tenere la sua vita privata lontano dalle luci dei riflettori, lei non disdegna di mostrare alcuni lati meno noti di sè sui suoi profili social, che per lei sono anche uno strumento di lavoro. Ed è per questo che è ormai nota a tutti l’identità del suo fidanzato: Riccardo Cotumaccio.

Riccardo Cotumacci chi è il fidanzato di Michela Giraud/ Giornalista e speaker radiofonico

I due non amano parlare comunque del loro amore, che sembra comunque solidissimo. Non a caso, ormai da tempo vivono insieme a Roma.

Anche quando si tratta di parlare dell’amore della sua vita Michela cerca di metterla sul ridere, a conferma di come la voglia di sdrammatizzare non le manchi mai. “Con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai – ha detto la comica in un’intervista –. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo un giorno inserire in un personaggio di un film o di una serie. Di Riccardo tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte, ma io amo il suo Richard Benson”.

Anche Contumaccio è un personaggio noto, anche se in un ambito differente rispetto a quello della fidanzata. Il trentenne lavora infatti in, radio, dove ha la pssibilità di mettere a frutto la sua passione per il calcio. A Teleradiostereo è infatti un redattore sportivo. Tra i suoi amori c’è anche un gatto, che lui adora e che condivide la casa con la coppia.

