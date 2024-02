Riccardo De Rinaldis, il ruolo da protagonista in Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia/ “E’ stato triste…”

‘Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia’: il successo della serie con protagonista Riccardo De Rinaldis

In queste settimana i telespettatori amanti di serie tv di spessore e con cenni storici stanno apprezzando particolarmente “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”. Il titolo è chiaramente ispirato al celebre Goffredo Mameli – autore dell’Inno d’Italia – abilmente interpretato da un astro nascente della recitazione italiana: Riccardo De Rinaldis.

Intervistato dal settimanale Tele Sette – come riporta LaNostraTv – Riccardo De Rinaldis si è raccontato partendo proprio dal lavoro che c’è stato dietro l’interpretazione dell’autore dell’Inno d’Italia in “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”. “Da giovane italiano di oggi è stato triste mettersi nei panni di giovani derisi perché il loro Paese non era unito”.

Riccardo De Rinaldis, alias Goffredo Mameli nella fiction: “La sceneggiatura è romanzata, però…”

Proseguendo nell’intervista, Riccardo De Rinaldis – protagonista in Mameli, il ragazzo che sognò l’Italia – ha spiegato come vestire i panni di Goffredo Mameli gli sia servito per conoscere una realtà storica che forse è fin troppo poco raccontata. “Ho scoperto un personaggio ricco di sfumature; certo, il 90% della sceneggiatura è romanzato ma è vero il fatto che lui fosse un poeta, un figlio, una persona che ha amato e che ha messo le mani sulle armi per liberare il proprio Paese e unirlo”.

Dalle parole di Riccardo De Rinaldis – intervistato da Tele Sette, come riporta il portale – si evince come il lavoro nei panni di Goffredo Mameli sia stato più che apprezzato anche in relazione al proprio percorso artistico e professionale. Nel frattempo, le sue gesta pare abbiano fatto breccia anche nel cuore dei telespettatori e si prospetta un futuro luminoso per il giovane attore dopo “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”.











