Riccardo De Rinaldis Santorelli, chi è/ Nella serie Vivere non è un gioco da ragazzi

Riccardo De Rinaldis Santorelli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, 12 maggio, di Oggi è altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Il giovane attore è uno dei protagonisti di “Vivere non è un gioco da ragazzi”, serie tv in tre serate in prima visione su Rai 1 da lunedì 15 maggio alle 21.25. Classe 1999, nato e cresciuto a Pavia, Riccardo ha recitato anche nelle serie tv “Luce dei tuoi occhi” e “Non mentire”, nei film “Headshot” di Niko Maggi e “Klem – Maniere olandesi” di Frank Ketelaar.

Se è diventato attore è merito della madre: “È venuta a conoscenza delle agenzie che facevano da tramite con il mondo del cinema romano… Ho iniziato l’avanti e indietro Pavia-Roma, i casting, tanti casting, forse 25, tutti bucati perché mancava la dedizione giusta, l’accento era troppo del Nord. Fino a quando mi hanno preso nella miniserie Non mentire, con Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Così, il primo giorno di set ho preso la strada della recitazione e ho capito che non l’avrei più lasciata. Prima, giuro, non lo sapevo. Per fortuna mia madre sì”, ha raccontato a Vanity Fair.

Nella nuova fiction di Rai 1 “Vivere non è un gioco da ragazzi”, Riccardo De Rinaldis Santorelli interpreta Lele: “Fa scelte sbagliate di testa sua: spaccia, beve. I genitori, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo, non lo riconoscono più e cercano di capire, ma lui, a differenza mia – che racconto tutto alla mia famiglia –, non si apre. Interpretarlo mi ha fatto stare male”, ha anticipato a Vanity Fair. Il giovane attore oggi è single, ma in passato ha avuto una relazione con Jenny De Nucci, ex concorrente del reality Rai, Il Collegio. Durante l’adolescenza Riccardo ha avuto problemi con l’acne e ha sofferto di dismorfofobia (la fobia che nasce dalla visione distorta del proprio aspetto): “Con la pandemia, tutto questo ha lavorato dentro. Ho accolto il consiglio di chi mi vuole bene: ho cominciato la psicoterapia, a meditare di più, a dirmi allo specchio che sono una persona amata. Oggi va meglio“.

