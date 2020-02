Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari ci prova con Ilaria Delle Palle/ D’Urso basita

Si parla ancora di Sanremo a Pomeriggio 5 e oggi Barbara D’Urso ha in collegamento degli ospiti speciali. Si tratta de I pinguini tattici nucleari, che al festival si sono classificati terzi. Riccardo, il frontman, è però intento a chiacchierare in modo fitto con l’inviata della D’Urso Ilaria Delle Palle, dettaglio che alla conduttrice non sfugge. Infatti interviene prontamente: “Scusami ci stai provando con la mia inviata Ilaria Dalle Palle? Dillo subito! Ci sta provando, l’ho visto! Io parlavo con voi e vi vedevo… non si fa così!” dichiara. Riccardo ride e ammette “Eh ragazzi, ognuno ha le sue debolezze! – tuttavia smentisce il sospetto della conduttrice – Ma no, stavamo solo conoscendoci…”.

Riccardo de i Pinguini Tattici Nucleari è single: l’appello di Barbara D’Urso

A Pomeriggio 5 si parla però proprio di amore e Riccardo de i Pinguini Tattici Nucleari ammette di essere single. Barbara D’Urso è pronta a fare un appello per lui e gli altri membri della band ancora single, affinché possano trovare una fidanzata. Tuttavia è proprio il frontman che cerca di motivare questo status: “In realtà il fatto è che ci sono talmente tanti impegni, tra Sanremo, la promozione, il tour nei palazzetti che parte tra poco che non ce la facciamo a tenere una relazione. Ma proveremo comunque a buttarci in campo”. Non manca in studio qualche battuta sulla somiglianza tra Riccardo e Raffaello Tonon: Barbara D’Urso invita infatti il cantante a casa sua affinché i due possano finalmente incontrarsi “Voglio vedervi insieme”, confessa la conduttrice a Pomeriggio 5.

