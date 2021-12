Riccardo Di Pasquale e Giulia, marito e figlia Roberta Giarrusso/ Amore nato sul set

Riccardo Di Pasquale e Giulia sono il marito e la figlia di Roberta Giarrusso: dall’incontro sul set al grande amore. E’ stato il destino a farli incontrare per la prima volta: lei attrice e conduttrice si ritrova dinanzi colui che sarebbe diventato il suo futuro marito e padre dei suoi figli. Un incontro col botto, visto che il giorno in cui si vedono per la prima volta Riccardo finisce con l’automobile su di un palo con la Giarrusso che commenta: “Chi è quel pazzo?!”. Una domanda – esclamazione a cui le dissero: “è il produttore del film”.

Riccardo Di Pasquale, infatti, è un produttore musicale e cinematografico di grande successo ed è al timone della casa di produzione Fenix Entertainment. Come produttore ha portato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo il cantante Mirkoeilcane, ma anche un tema importante come dramma dei migranti nel Mar Mediterraneo ricevendo il premio della critica Mia Martini. Non solo, Di Pasquale si è fatto conoscere anche a livello cinematografico con il film MMA, Love Never Dies, un film scritto e diretto da Riccardo Ferrero e uscito nelle sale nel 2017.

Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso: un amore nato sul set

Il primo incontro tra Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso non è passato inosservato per nessuno dei due. Poco dopo, infatti, i due hanno cominciato a frequentarsi fino a quando è scoppiato l’amore. Nel 2017 dal loro amore è nata Giulia, la prima figlia della Giarrusso che ha cambiato la sua vita in tutto. “Dedico molto tempo a mia figlia” – ha dichiarato l’attrice – “insieme a lei ho riscoperto tutti quei giochi che facevo da bambina, come disegnare o giocare con i puzzle”. Anche la pandemia è stata vissuta nel migliore dei modi dalla Giarrusso grazie alla presenza della figlia Giulia: “chissenefrega di stare a casa quando ho te al mio fianco, questa è la più grande opportunità per una mamma di godersi i propri figli di giocare con loro di ascoltarli e vederli crescere. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo piccola mia e che ci meritiamo”.

Infine parlando della sua carriera, l’attrice ha rivelato: “professionalmente parlando, ho ancora tanto da fare e non mi sento assolutamente arrivata”.



