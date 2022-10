Riccardo Di Pasquale, marito Roberta Giarrusso/ Lei: “Ormai non lo vedo più…”

Riccardo Di Pasquale, marito dell’attrice Roberta Giarrusso e produttore musicale e cinematografico, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre 2022. Inizialmente, in collegamento c’era anche la stessa Giarrusso, che si è resa protagonista di uno scambio di battute a distanza con il giornalista (“Ma voi maschi pensate che fare il genitore sia una cosa semplice?”), per poi ironizzare sul suo rapporto di coppia con il coniuge, sempre più assorbito dalla dimensione lavorativa: “Ormai per vederlo devo chiedere anche io l’appuntamento”, ha asserito la donna.

Dopodiché, la parola è passata in toto a Riccardo Di Pasquale, il quale ha commentato che quella di “Pechino Express è stata un’esperienza incredibile, impressionante e quello che vedete in tv da casa vostra è circa il 10-15% di quello che succede realmente”.

RICCARDO DI PASQUALE: “VOGLIO LANCIARE IL NUOVO SALVATORES O IL NUOVO TORNATORE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Riccardo Di Pasquale ha detto a chiare lettere che il regista con cui vorrebbe lavorare non è uno solo: ve ne sono diversi, fra cui Tornatore. Successivamente, ha aggiunto: “Spero soprattutto – questo è il mio grande sogno – di lanciare un nuovo Salvatores o un nuovo Tornatore, ovvero un giovane che si possa rivelare un grandissimo artista. In Italia abbiamo tanti nuovi talenti”.

Durante il periodo Covid, Riccardo Di Pasquale, fortunatamente, a differenza di tantissimi settori che hanno visto chiudere le loro attività di impresa, “noi abbiamo prodotto molto di più, grazie all’intervento delle istituzioni che gravitano nel mondo della cultura e dell’universo cinematografico. La vera riapertura per noi è stata tornare al cinema e potersi togliersi la mascherina”.

