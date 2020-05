RICCARDO D’URSO, FRATELLO BARBARA/ Chi è e perché non lo vede da 1 anno e mezzo?

Pubblicità

Riccardo D’Urso aspetta Barbara, sua sorella, nel drive in di Live non è la D’Urso. “Io non lo vedo da un anno e mezzo e non posso nemmeno abbracciarlo“. Così commenta la conduttrice che per una volta è al centro di una sorpresa durante la trasmissione in cui è sempre lei a far sorridere gli altri. Sette giorni fa la conduttrice ha compiuto 63 anni e così la redazione ha deciso di farle una sorpresa. Seduta a distanza dal fratello osserva parte della storia della sua famiglia in uno schermo. Sicuramente le emozioni sono travolgenti e la presenza dei fazzolettini è d’aiuto per Barbara che chiede al fratello da dove viene: “Sono qui da Napoli, è la prima volta che esco in due mesi e mezzo e sono felice di averlo fatto per te”. Ma come mai i due non si vedono da un anno e mezzo? Il pubblico se lo chiede immediatamente visto che non sembrano aver litigato.

Riccardo D’Urso, fratello Barbara: hanno litigato?

Riccardo D’Urso e la sorella Barbara hanno litigato? I due si rincontrano nel drive in di Live Non è la D’Urso un anno e mezzo dopo l’ultima volta. A spiegare tutto questo è proprio la conduttrice che però non svela il momento per cui si sono allontanati. La D’Urso non ha mai voluto raccontare troppo della sua vita privata e così se ha deciso di tenere per sé tutte le sue storie d’amore così ha fatto anche per la famiglia. Nonostante il suo grande amore per i figli sia stato confessato più volte in televisione, non si è mai scesi di fronte ai dettagli anche se stasera appare ormai ovvio scopriremo qualcosa di più almeno del perché non si vede da così tanto tempo con suo fratello Riccardo e come mai proprio oggi ha deciso di venire a farle una sorpresa.



