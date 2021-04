Riccardo e Loredana, Uomini e Donne/ “Insieme da un anno e mezzo”: Gemma piange…

Ritorno di una vecchia coppia del trono over nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo un filmato riassuntivo della loro storia, nello studio del programma di Maria De Filippi, arriva una coppia che si è formata in passato. Dopo essersi conosciuti nel parterre del trono over, Riccardo e Loredana si sono subito piaciuti e hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per vivere la loro storia. “Stiamo insieme da un anno e mezzo. Lei si è subito trasferita a casa mia“, aggiunge l’ex cavaliere che è raggiante e felice accanto a Loredana. “L’altro giorno siamo andati a lavare la macchina. Lei aveva freddo e le ho dato la mia felpa e poi avevo freddo io“, dice ancora il pimpante ex cavaliere.

Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Eugenia, Vanessa e Federica litigano...

GEMMA GALGANI PIANGE PER RICCARDO E LOREDANA

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato il racconto della coppia del trono over di Uomini e Donne, invita Gemma Galgani a raggiungere l’ex cavaliere e l’ex dama per ascoltare alcuni consigli necessari per trovare quell’amore che non è ancora riuscita a trovare. Gemma non nasconde la propria emozione nel vivere la storia d’amore che, stando a quello che racconta l’ex cavaliere, ha un segreto: “Alla fine di ogni mese, andiamo a Bologna dove lei viveva e dove vive il fratello e il figlio”, racconta l’ex cavaliere che ha trovato il Loredana la donna che cercava. Tanta commozione in studio sia da parte dei protagonisti che della stessa Gemma.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Alessio mente?ARMANDO INCARNATO, UOMINI E DONNE/ Lite con Sperti e Samantha: "Hai rotto le pal*e"

© RIPRODUZIONE RISERVATA