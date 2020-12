Riccardo, Edoardo e Alessandro, figli Alberto Angela/ “Hanno il futuro negli occhi”

Alberto Angela, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, è sposato dal 1993 con Monica e hanno avuto tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004). “Che dire dei miei figli, che come tutti i ragazzi hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore”, ha raccontato papà Alberto in un’intervista al “Corriere della Sera”. Tempo fa, il figlio Edoardo è diventato una vera e propria star del web dopo che una sua foto era apparsa sui social. “Alberto Angela oltre a esaminarle le opere d’arte le crea pure”, aveva commentato un utente. E ancora: “La genetica non mente” e “Facciamo una petizione per far diventare patrimonio Italiano il figlio di Alberto Angela così poi ce lo deve mostrare e descrivere in una puntata dei suoi programmi”, sono stati i commenti di altri utenti su Twitter.

Riccardo, Edoardo e Alessandro, figli di Alberto Angela

In poche ore la foto di Edoardo Angela è diventata virale tanto da finire nelle tendenze di Twitter. Purtroppo, come spesso capita sui social, l’interesse per il giovane figlio di Alberto Angela si è trasformato in morbosità e il divulgatore si è così recato alla Polizia Postale per fare una denuncia: “Mi è spiaciuto come potrebbe dispiacere a lei, ha figli? Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi, è una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell’epoca in cui viviamo. Sono nati decine di profili fake con le sue foto e il suo nome. Erano quaranta. Sono andato dalla polizia postale, è partita un’azione legale. Questo si chiama furto di identità ed è un reato”, ha rivelato al “Corriere della Sera”. Dopo l’improvvisa notorietà i profili di Riccardo ed Edoardo Angela sono tornati “privati”.



