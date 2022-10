Riccardo, ex fidanzato Gabriel Garko/ “Vivevamo insieme, ma era situazione falsata”

Chi è Riccardo, l’ex fidanzato dell’attore Gabriel Garko, che nel 2020 ha deciso di fare coming out raccontando la sua omosessualità? Davanti alle telecamere di “Verissimo”, il sex symbol aveva raccontato, con la voce rotta dall’emozione, della sua relazione più importante, durata 11 anni, proprio con il suo ex compagno Riccardo. Del loro rapporto si è sempre saputo pochissimo, in quanto Gabriel l’ha vissuto durante un periodo complicato, quando veniva spesso accostato a colleghe che partecipavano alle fiction, come attrici, assieme a lui. Forse qualche dettaglio in più potrà emergere questo pomeriggio nel salotto di Mara Venier, durante la puntata che andrà in onda su Rai Uno di ‘Domenica In‘.

Mara potrebbe far parlare Gabriel anche della relazione con il suo ex fidanzato Riccardo, che lo ha sempre sostenuto. Tuttavia, come affermato dallo stesso Garko a ‘Verissimo’ l’anno scorso, “io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare”.

Riccardo, ex fidanzato di Gabriel Garko: la nuova vita dell’attore dopo il coming out

Oggi Gabriel Garko è molto più libero nelle sue relazioni, avendo fatto coming out a fine 2020, durante la partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo ex fidanzato Riccardo ha vissuto una relazione costantemente nell’ombra; per esempio, i due non hanno mai potuto fare una vera vacanza da soli, ma soltanto assieme ad altri amici per mascherare la loro unione. Riccardo e Gabriel non stanno più insieme, ma, come detto dallo stesso attore, lui gli è stato comunque vicino nei momenti di difficoltà come, appunto, quello del coming out.

Gabriel Garko in seguito è stato fidanzato con il collega Gabriele Rossi, ma ora sembra avere trovato nuovamente la vera anima gemella. Poi c’è stato Mattia Emme, ma il loro amore, come ha recentemente affermato Garko a “Verissimo”, è terminato e oggi l’attore è nuovamente single e si è detto felice, senza escludere un’eventuale paternità.











