Riccardo, ex Gabriel Garko: chi è/ 11 anni insieme ma nell’ombra “storia falsata”

La prima vera storia d’amore, Gabriel Garko l’ha avuta con un ragazzo di nome Riccardo. E’ quanto ha dichiarato l’attore nell’intervista a cuore aperto per la trasmissione Verissimo, confidandosi con la padrona di casa Silvia Toffanin. Una storia d’amore che, stando ai racconti dello stesso Garko, è durata ben 11 anni. Iniziano ad emergere solo oggi dei piccoli frammenti di vita privata ma soprattutto reale vissuta in tutti questi anni da Gabriel Garko, per troppo tempo fatto passare come lo “sciupafemmine” di turno, anche per via di storie inventate con colleghe spesso conosciute proprio sul set delle fiction che lo hanno reso celebre. E mentre sui principali giornali di gossip veniva raccontato il finto flirt di turno, Gabriel viveva la sua quotidianità con il compagno Riccardo, seppur nell’ombra. “Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata”, ha raccontato ancora Gabriel fornendoci piccoli dettagli di quella relazione importantissima e che ha rappresentato una importante parentesi della sua vita. Riccardo, infatti, pur essendo una presenza costante nella vita di Garko, agli occhi degli amici dell’attore era tutt’altro: “Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare”.

RICCARDO, EX GABRIEL GARKO: CHI È? I DETTAGLI DELLA LORO RELAZIONE

Vivere con Riccardo all’ombra di tutti, per Gabriel Garko non sarà stato sempre facile. L’attore ha raccontato a Verissimo i momenti in cui i due, rimasti uno al fianco dell’altro per oltre un decennio, trascorrevano del tempo insieme ma non come tutte le altre coppie. Mai un’uscita da soli né una vacanza di coppia: “Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”, ha rivelato il protagonista di tante fiction di successo. Della relazione tra Riccardo e Gabriel Garko, quest’ultimo ha fatto intendere che la sua famiglia ne è sempre stata a conoscenza in quanto lo hanno sempre “protetto e coperto”. A differenza delle altre storie che gli sono state attribuite e che sono finite sulle pagine dei rotocalchi, quella con Riccardo non è mai stata costruita a tavolino. Di Riccardo tuttavia non si sa altro se non quello che Gabriel ha deciso di rendere pubblico con la sua intervista a Verissimo. Avendo vissuto nell’ombra per così tanto tempo, è impossibile trovare riferimenti fotografici con il suo ex, del quale non si conosce neppure il nome per intero né la professione. Di sicuro, dopo la loro importante storia Gabriel si è legato sentimentalmente al collega Gabriele Rossi ma anche quella relazione è terminata lasciando ora spazio ad una nuova e recente frequentazione.



