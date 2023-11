Riccardo, fidanzato Angelica Baraldi: che stoccata a Greta Rossetti/ “Non accetto morale da una tentatrice…”

Grande Fratello 2023: serata dura per Angelica Baraldi che si consola con il “suo” Riccardo

Non è stata una serata facile per Angelica Baraldi; la 17a puntata del Grande Fratello 2023 l’ha vista primeggiare, seppur non proprio con accezione positiva. La giovane concorrente si è ritrovata nuovamente a dover parlare del malessere per le parole di Giampiero Mughini – argomento già trattato la scorsa settimana – e come se non bastasse, aleggiava il rischio dell’eliminazione vista la sua presenza in nomination.

Ma le intemperie per Angelica Baraldi nel corso della 17a puntata del Grande Fratello 2023 si sono fatte ancora più intense quando l’attenzione si è spostata sul suo rapporto di amicizia con Mirko Brunetti. La fidanzata di quest’ultimo – Greta Rossetti – è voluta entrare in Casa per un confronto, accusandola sostanzialmente di essere una “gatta morta”. Molti hanno poco gradito tale definizione per la concorrente, prendendo le sue difese. Lo stesso Mirko non ha gradito le esternazioni della compagna, così come Paolo Masella che lo ha detto senza giri di parole quando per Angelica è stato scongiurato il rischio eliminazione.

Neanche il tempo di godersi la scampata eliminazione al televoto del Grande Fratello 2023, che per Angelica è poi giunto il momento di una sorpresa che forse la ripaga dello stress della 17a puntata. In casa è infatti entrato il suo amato fidanzato, Riccardo, che si è lasciato andare ad un discorso non solo condivisibile ma soprattutto oltremodo romantico. Il giovane è stato pacato, composto, in particolare quando senza mezze misure ha lanciato una sonora stoccata a Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti.

“Io credo tanto in te, quello che è successo stasera non ti deve frenare; la situazione si è espressa da sola. Io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island“. Neanche a dirlo, a queste parole di Riccardo – fidanzato di Angelica Baraldi – è arrivata una cascata di applausi scroscianti da parte del pubblico. Il giovane ha poi tentato di rendere più leggero il colpo affondato, ma la bordata – stando anche allo sguardo di Mirko Brunetti – è andata dritta al segno. “E’ una brava ragazza, è simpatica, però certe cose devono rimanere nel mondo social che a noi non appartiene, noi siamo gente comune”.











