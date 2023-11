Riccardo, fidanzato Angelica Baraldi: “Greta al Grande Fratello 2023? Non condivido i modi”/ “Si è accanita…”

Grande Fratello 2023: Riccardo Romagnoli triste per l’uscita di Angelica: “Avrei preferito restasse…”

Gli appassionati del Grande Fratello 2023 sono in trepidante attesa per la puntata del prossimo sabato, la numero 23. La serata sarà impreziosita dal colpo di scena forse più iconico di questa edizione: Greta Rossetti entrerà in Casa come nuova concorrente del reality. Dopo Perla Vatiero – ex fidanzata di Mirko Brunetti – anche l’ex tentatrice è pronta a varcare la soglia della porta rossa per scardinare nuovamente gli equilibri già poco chiari.

Intanto che la prossima puntata del Grande Fratello 2023 si avvicina, ci ha pensato Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi, a commentare il prossimo ingresso di Greta Rossetti nel reality come nuova concorrente. Il giovane – come riporta BlogTivvu – intervistato da Coming Soon ha innanzitutto parlato del ritorno a casa della sua fidanzata: “Avrei preferito che restasse dentro per riuscire a raccontarsi meglio e dare la possibilità ai telespettatori di comprenderla un po’ di più nel profondo…”.

Riccardo Romagnoli, nuova stoccata a Greta Rossetti: “Non critico nessuno, ma…”

A proposito del prossimo ingresso al Grande Fratello 2023 di Greta Rossetti come nuova concorrente, Riccardo Romagnoli – fidanzato di Angelica Baraldi – ha spiegato: “Non nego che l’ingresso di Greta Rossetti avrebbe potuto creare delle sofferenze aggiuntive e delle dinamiche poco piacevoli che probabilmente è meglio viverle da casa piuttosto che dentro al Grande Fratello… C’è stato un accanimento social da parte di Greta su tutta la situazione”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Coming Soon – come riporta BlogTivvu – Riccardo Romagnoli, sempre a proposito dell’ingresso al Grande Fratello 2023 di Greta Rossetti come nuova concorrente, ha aggiunto: “Non critico nessuno ma non condivido i modi e le parole usate perché sono convinto che Angelica non abbia fatto niente di sbagliato. Non ho trovato piacevoli e rispettose le parole di Greta durante il loro confronto”. Concludendo, il fidanzato di Angelica Baraldi avrebbe anche elogiato Perla Vatiero come persona più vicina all’ex concorrente, indicando invece Massimiliano Varrese come personalità meno corretta nei confronti di Angelica

