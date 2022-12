Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip 2022?/ Colpaccio di Signorini: lunedì…

Riccardo Fogli nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022

La casa del Grande Fratello Vip 2022 sta per animarsi nuovamente con l’ingresso di nuovi concorrenti che dovrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà sia prima che dopo Natale. Tante le sorprese annunciate da Alfonso Signorini e tra queste potrebbe esserci Riccardo Fogli. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, il cantante ed ex componente dei Pooh sarebbe pronto a trasformarsi in un vippone per vivere l’esperienza della convivenza forzata con un gruppo di persone sconosciute. A lanciare la clamorosa indiscrezione sul presunto ingresso di Riccardo Fogli al GF Vip è l’informatissimo TvBlog.

Dopo l’Isola, Fogli non ha più partecipato ad un reality, ma ora sarebbe pronto a farlo. Stando a quello che riporta TvBlog, inoltre, pur di entrare nella casa più spiata d’Italia, avrebbe anche cambiato i suoi impegni lavorativi.

Riccardo Fogli: ingresso imminente al Grande Fratello Vip 2022?

Secondo l’indiscrezione esclusiva riportata da TvBlog, non ci sarebbero dubbi sulla partecipazione di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip 2022. L’ex Pooh, inoltre, potrebbe varcare la famosa porta rossa già nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 12 dicembre, in prima serata su canale 5 annullando così annullato le tournee che aveva in programma in Sud America e a New York, già previste per dicembre e gennaio.

L’altro nome caldo annunciato come nuovo concorrente della settima edizione del reality show condotto da Signorini è quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei. Spuntano, inoltre, anche i nomi di Milena Miconi e Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro.

