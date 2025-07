La carriera di Riccardo Fogli è cominciata da giovanissimo, quando ha iniziato i suoi primi esperimenti musicali in alcune band locali. Fogli è stato infatti, dal 1963, frontman e bassista di un gruppo rock formatosi a Piombino due anni prima, i The Slenders. Dopo aver preso parte a diversi festival con la band e aver ottenuto anche un discreto successo, Riccardo Fogli ha scelto di abbandonare il suo lavoro come gommista, inizialmente per prendersi un periodo di aspettativa e suonare: poi, l’addio è arrivato in maniera definitiva. Al Piper di Milano, dove il gruppo ha iniziato ad esibirsi, Riccardo Fogli ha conosciuto i Pooh, che impressionati dal suo stile tra voce e basso, gli proposero di suonare con loro.

Da quel momento Riccardo Fogli ha legato il suo nome ai Pooh, ottenendo non pochi successi nei suoi anni come bassista della band. Nei Pooh dal 1966, Riccardo ha lasciato il gruppo dopo sette anni, nel 1973. L’addio, molto discusso e chiacchierato, è arrivato dopo che Fogli ha conosciuto Patty Pravo, cominciando con lei una relazione extraconiugale, che lo ha allontanato dalla band. Ormai sempre più lontano dagli amici del gruppo e al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica per via dell’amore con Patty Pravo, Riccardo Fogli ha scelto di cominciare una carriera da solista. Nel 1974 è arrivata per lui la prima partecipazione come solista al Festival di Sanremo con il brano “Complici”.

Riccardo Fogli è finito al centro del gossip per la relazione già citata con Patty Pravo che lo spinse ad intraprendere la carriera da solista e a mettere un punto al rapporto d’amore con la moglie Viola Valentino, che abbandonò per due anni, dal 1972 al 1974. Tornato poi con la moglie, si separò definitivamente nel 1992 dopo aver conosciuto l’attrice Stefania Grassi, che sposò. Separatosi anche da lei, nel 2010 ha sposato la modella Karin Trentini, molto più giovane di lei. La modella era una sua fan.