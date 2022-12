Riccardo Fogli, chi è il concorrente GF Vip 2022/ Addio ai Pooh e flirt con Patty Pravo: reunion e tre mogli

Riccardo Fogli, chi è: il successo con i Pooh

Riccardo Fogli è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Il cantante entrerà nella Casa di Cinecittà nella puntata di oggi, lunedì 12 dicembre, come è stato annunciato nella diretta di sabato 10 dicembre. Fogli entrerà insieme a Michela Miconi. Nato il 21 ottobre 1947 a Pontedera. Fogli inizia la sua carriera nella band The Slenders (Gli smilzi) con cui è salito per la prima volta sul palco nel 1963, all’isola d’Elba. Intanto lavorava come gommista a Piombino.

Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli/ "Oltre l'amore, ci apparteniamo"

Nel 1966 il gruppo viene scritturato da Leo Wachter e viene notato dai Pooh durante un’esibizione al Piper di Milano e ne diventa un membro. Entrato come bassista, diventa sempre di più la voce della band. Nel 1973 Riccardo Fogli esce dal gruppo e inizia la carriera da solista.

Riccardo Fogli: la carriera da solista e i reality show

Nel 1981 Riccardo Fogli ottiene un grande successo con il brano “Malinconia”, grazie al quale vince il Disco di Platino, il Telegatto e la Vela d’Oro. L’anno successivo vince il Festival di Sanremo 1982 con “Storie di tutti i giorni”: conquista anche il Premio Bettino Ricasoli per la qualità letteraria del testo, il Telegatto, il Premio Radio Corriere TV e il disco d’oro. Con questa canzone partecipa anche all’Eurovision Song Contest. Nel 1987 Fogli torna a incidere coi Pooh e tra il 2015 e il 2016 danno vita a una storica reunion che coincide con i 50 anni della band. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con l’amico Roby Facchinetti. Non è la prima volta che Riccardo Fogli partecipa a un reality: nel 2014 partecipa e vince Music Farm e nel 2019 è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ha partecipato anche a Tale e Quale Show nel 2013 e a Il cantante mascherato nel 2022

Alessandro Sigfrido e Michelle, chi sono figli Riccardo Fogli/ "Sono ansioso perché…"

La vita privata di Riccardo Fogli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Riccardo Fogli si è sposato tre volte. Dal 1971 al 1993 è stato sposato con la cantante Viola Valentino. Fogli abbandona la moglie per un breve periodo nel 1972 a causa di un flirt con Patty Pravo: “Il nostro produttore pensava che il mio amore con Patty ci avrebbe danneggiato. Ma non sarebbe successo. Quando ho detto ai miei fratelli che non permettevo a nessun di decidere quali donne avrei dovuto frequentare e quali no, è venuto giù il mondo. Mi è costato molto ricominciare da capo, rinunciare a un patrimonio di 7 anni insieme. Ma la mia libertà era più importante”, ha raccontato Fogli al Corriere fiorentino. Dopo essere tornato dalla moglie, si separano definitivamente nel 1992, quando il cantante conosce sul set di “Dov’era lei a quell’ora?” l’attrice Stefania Brassi, allora moglie del regista Antonio Maria Magro. La coppia ha un figlio, Alessandro. Nel 2010 ha possano la modella romana Karin Trentini, che lo ha reso padre di Michelle.

Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip 2022?/ Colpaccio di Signorini: lunedì...

© RIPRODUZIONE RISERVATA