Riccardo Fogli, chi è la moglie Karin Trentini: lo speciale rapporto tra i due

Nella vita del celebre cantante ed ex voce dei Pooh Riccardo Fogli, da ormai diverso tempo è arrivata la speciale presenza di Karin Trentini, modella e con un passato in Rai che è divenuta la donna del cantante. Tra i due il rapporto è molto speciale e affonda radici davvero profonde, al punto che Karin Trentini, fin da ragazza, era una delle prime fan di Riccardo Fogli:

“Per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti, finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola” ha confessato avvolgendo il nastro della sua vita e ripercorrendo gli anni della gioventù in cui il rapporto tra Karin Trentini e Riccardo Fogli non era ancora scoccato, ma la ragazza era in qualche modo già pazza del cantante che ha accompagnato grandi momenti della sua vita.

Karin Trentini e l’amore con Riccardo Fogli: le critiche dopo il matrimonio

Tra di loro scorrono oltre trent’anni, ma non hanno mai impedito alla coppia di vivere la loro storia d’amore in totale armonia e tranquillità. Tuttavia, quando nel 2010 Riccardo Fogli e la sua Karin Trentini convolarono a nozze non mancarono le polemiche intorno a loro, con la differenza di età tra i due che venne messa nel mirino. I due hanno sempre rigato dritti per la loro strada, dando prove concrete riguardo alla loro storia d’amore: dalla relazione tra Karin Trentini e Riccardo Fogli è anche nata la figlia Michelle, inseparabile dai due genitori.

In una intervista concessa in passato a Verissimo da Silvia Toffanin, Riccardo Fogli, sfogliando il libro della sua vita, si è detto un dubbioso, ma riguardo alla storia con la moglie ha confessato: “Ho poche certezze nella mia vita, ma la certezza del nostro amore è assoluta” le parole del cantante e voce dei Pooh.