Riccardo Fogli ha vissuto una grandissima carriera nel corso degli anni, affiancando i Pooh e anche da solista. Spesso il nome del cantante è finito anche in pasto al gossip per via della sua relazione con Patty Pravo, la collega per la quale decise di dare una netta sterzata alla sua vita. Tutto prese il via quando Riccardo Fogli era in realtà ancora legato alla storica moglie Viola Valentino, il cantante visse con la collega una storia inizialmente tenuta nascosta a tutti, ma che ben presto divenne virale.

“Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo” ha raccontato Riccardo Fogli in una intervista concessa a Domenica In Da Mara Venier. Da quel momento in poi si creò una spaccatura evidente che portò all’allontanamento di Riccardo Fogli dai Pooh, anche se il tempo ha poi sistemato tutto.

Riccardo Fogli e la rivelazione di Roby Facchinetti

A notare il suo cambiamento fu Roby Facchinetti, leader dei Pooh che ha sempre sottolineato l’importanza della storia tra Riccardo Fogli e Patty Pravo. L’amore tra i due divenne evidente sotto gli occhi del gruppo: “Ci accorgemmo che lui era follemente innamorato perché da un giorno all’altro non ci raccontò più niente” ha ammesso il cantante dei Pooh riguardo alla relazione poi divenuta ufficiale.

La carriera di Riccardo Fogli è poi proseguita, con tanti grandi successi lanciati in solitaria dall’artista, anche se la questione creò delle crepe con i Pooh che ammisero: “Ci sentimmo messi da parte”. La vita ha poi riavvicinato le parti e fatto le cose in modo giusto, anche se nessuno dimenticherà quella parte di vita. Negli ultimi anni il cantante è tornato in tour con i Pooh, andando di fatto a ricomporre una band storica della musica.

