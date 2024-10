Nel mondo della musica ha trovato il successo, ma anni fa anche l’amore; stiamo parlando di Viola Valentino che, per oltre vent’anni, ha condiviso l’amore con l’ex marito Riccardo Fogli. Il primo incontro pare risalga al finire degli anni sessanta, arrivando poi al grande passo del matrimonio nel 1971. Uniti forse anche dalla passione in comune, hanno condiviso la quotidianità fino al 1993; anno che coincide con la scelta di ultimare il divorzio.

Ma perchè Viola Valentino e l’ex marito Riccardo Fogli si sono lasciati? Nonostante un periodo di crisi appena un anno dopo le nozze – come racconta Il Messaggero – pare che non sia stata ‘fatale’ la relazione del cantante con un’altra collega, Patty Pravo. Pare infatti che dopo tali turbolenze riuscirono comunque ad arrivare alla pace, arrivando poi comunque al divorzio nel 1993.

Riccardo Fogli, ex marito di Viola Valentino: “La storia con Patty Pravo…”

E’ stato proprio Riccardo Fogli – ex marito di Viola Valentino – a confermare la relazione ‘segreta’ con Patty Pravo durante il matrimonio con la cantante. “Avevo una storia con lei, Viola mi cacciò di casa e ci separammo…”, questo il racconto del cantante alcuni anni fa a Domenica In, aneddoto poi raccontato anche da Viola Valentino in altre interviste successive. “Era l’unica cosa d a fare; io non avrei mai fatto una cosa del genere quindi non ho accettato la sua decisione”. Viola Valentino aggiunse anche: “Patty Pravo non l’ho mai incontrata… Non c’è stato un prosieguo dopo, l’ho cacciato di casa e non l’ho più fatto tornare…”.