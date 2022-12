Riccardo Fogli/ Dall’eliminazione al Gf Vip al palcoscenico del Capodanno in musica

Riccardo Fogli, Capodanno in musica: il recente episodio negativo

Riccardo Fogli sarà tra i grandi protagonisti del Capodanno in musica. Purtroppo, il cantante nato a Pontedera 75 anni fa, è recentemente balzato agli onori della cronaca per un episodio non troppo positivo, a dirla tutta. Infatti sembra essere arrivata a una conclusione fin troppo anticipata la sua partecipazione all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, come ha confermato in apertura della ventitreesima puntata lo stesso Alfonso Signorini. Questa decisione è stata presa dai vertici del programma, come ha comunicato il presentatore, riassumendo poi l’accaduto.

Possiamo dire che Riccardo si è trovato in una porta girevole, tanto è durata la sua presenza nel programma, appena entrato, come sorpresa per gli ospiti già presenti nella casa insieme a Michela Miconi, si è già ritrovato fuori. Infatti, Fogli, appena varcata la soglia della famosa casa del reality nell’edizione dei concorrenti Vip, si è lasciato andare un po’ troppo e si è fatto scappare qualche parola di troppo. Parole che sono poi state considerate blasfeme e, per questo motivo, ne deve pagare le inevitabili conseguenze.

La squalifica dal GF VIP, il parere di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non è voluto entrare nel merito della questione dedicata a Riccardo Fogli e ha invece spezzato una lancia in suo favore, descrivendolo come una persona rispettabilissima. Riccardo, secondo il presentatore del GF VIP, non sarebbe un bestemmiatore e quanto è accaduto, sarebbe decisamente accaduto in assoluta buona fede. L’episodio che ha visto Fogli protagonista ha fatto discutere molto fin da subito anche perché in passato si sono già verificati alcuni casi simili a questo e a detta di qualcuno, sono sempre stati applicati due pesi e due misure, e così Fogli finisce per pagare un po’ per tutti, con questa sua esclusione.

I fan dell’ex cantante dei Pooh avranno però modo di rivederlo molto presto sugli schermi televisivi, infatti questa esclusione dal Grande Fratello Vip allontana Riccardo dagli schermi Mediaset soltanto per poco tempo visto che Riccardo Fogli sarà uno dei protagonisti del capodanno genovese insieme a tanti altri, trasmesso in diretta tv sui canali Mediaset.











