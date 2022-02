Riccardo Fogli e gli ex mariti e compagni di Patty Pravo/ “Eravamo molto felici, ma..”

Riccardo Fogli e gli ex mariti e compagni di Patty Pravo: 4 matrimoni per la Divina del Piper, indiscussa regina della musica italiana! Una vita sentimentale “trafficata” quella dell’interprete de La bambola che può vantare di aver venduto più di 110 milioni di dischi nel mondo. Icona, cantante e voce inconfondibile della musica italiana, Patty ha fatto perdere la testa a tantissimi uomini. Alcuni di questi sono diventati anche i suoi compagni per alcuni anni della sua vita. “Ho avuto tanti uomini, quattro” – ha dichiarato la divina che all’inizio della sua carriera si è sposata con Gordon Faggetter, batterista professionista del gruppo Cyan Three.

“Eravamo fanciulli. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti” ha ricordato la cantante, che dopo il divorzio, si è sposata in seconde nozze con lo stilista Franco Baldieri. Anche questa volta il matrimonio naufraga con la cantante che rivela: “scusa caro, torna a dormire, ho sbagliato uomo” con lui che le disse “per te la porta sarà sempre aperta”.

Patty Pravo: 4 matrimoni e la storia d’amore con Riccardo Fogli

L’amore è sempre stato il motore della vita di Patty Pravo che, dopo due matrimoni andati male, ci riprova con prima con il chitarrista Jack Johnson e poi con il bassista Paul Marines. Anche questa volta le storie finiscono con un addio, ma nella vita di Patty Pravo arriva il grande amore, quello che ti sconvolge ogni piano. Si tratta di Riccardo Fogli, ex voce dei Pooh che per la divina lascia proprio la storica band. I due si incontrano negli anni ’70: Riccardo Fogli è uno dei cantanti più amati ed è sposato con Viola Valentino. La Pravo ricorda così quel periodo: “il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me”.

Riccardo Fogli non solo lascia la moglie Viola Valentino e i Pooh ma si sposa anche con Patty Pravo a Gretna Green, in Scozia, con un rito celtico per raggirare l’accusa di bigamia in Italia. “Eravamo molto felici. Quando si è amato molto una persona l’amore rimane nel tempo. Posso quindi dire che oggi sono felice che lui abbia dei figli e un matrimonio felice, perché era quello che voleva” – ha detto la Pravo. Successivamente la cantante si è legata a Paul Martinez e Paul Jeffrey con cui ha vissuto una storia a tre: “amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma”. Nel 1982 il quarto matrimonio con John Edward Johnson sposato sposato a Los Angeles.



