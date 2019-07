Riccardo Fogli e Karin Trentini/ “Il nostro rapporto è cambiato…”, ecco in che modo

Per Riccardo Fogli torna il sereno dopo la bufera a L’isola dei famosi. Dopo avere messo il tour momentaneamente in pausa, il cantante si concede una giornata al mare in compagnia di sua moglie Karin Trentini e della loro figlia MichelIe. “Dopo la partecipazione al reality qualcosa tra me e Karin è cambiato”, confessa Riccardo intervistato tra le pagine di Nuovo. “Quando io e “cuore mio” (soprannome che dà alla moglie, ndr) ci siamo riabbracciati, lei mi ha detto: “Amore, ti voglio ancora più bene, mi sei mancato e noi non dobbiamo mai più stare lontani così tanto tempo”. Quando si soffre, si capisce che la famiglia è la cosa più importante”. Poi prosegue: “Quale è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né di qualcuno né di qualcosa. Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco. A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia”.

Riccardo Fogli: l’estate in tour e l’amore delle sue donne

Oggi il rapporto che unisce Riccardo Fogli e Karin Trentini è più forte che mai, perché l’amore trionfa su tutto. “Che cosa mi ha lasciato l’esperienza di naufrago a L’isola dei famosi? Ho vissuto giorni meravigliosi a contatto con la natura, anche se lottavo con fame e solitudine. È stata un’avventura incredibile, che sono contento di aver vissuto. Ancora mi sveglio la notte, pensando al lancio dall’elicottero. Mi aspettavo che a un certo punto si abbassasse e invece non è successo: un salto da nove metri in mare non si dimentica!”. Successivamente il cantante, svela come passerà l’estate: “Sarò in tour fino a settembre. Sono tornato a esibirmi con il mio gruppo di musicisti. La mia Karin invece si dedicherà a Casa Fogli, il bed and breakfast che abbiamo aperto quattro anni fa a Campiglia Marittima, in un ex convento agostiniano del Cinquecento vicino a Livorno”. In ultimo, svela che rapporto ha con la figlia Michelle: “Come tutti i padri, soffro tremendamente di gelosia quando la mia bambina gioca troppo con qualche maschietto e per qualche minuto non mi rivolge nemmeno uno sguardo. Rimango in attesa, sperando che si giri e lanci un bacio al suo papà: invece, come accade in tante canzoni d’amore, questo purtroppo non accade mai”.

