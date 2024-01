Riccardo Fogli è stato operato: “Intervento andato benissimo”/ La foto su Instagram in barella

Riccardo Fogli è stato operato, il messaggio: “Intervento andato benissimo“

Nelle scorse ore Riccardo Fogli ha dato comunicazione ai fan di un piccolo intervento che, in questi giorni, l’ha visto costretto in ospedale. Lo storico frontman e bassista dei Pooh ha infatti condiviso, tra le stories del suo profilo Instagram, una foto emblematica che lo ritrae coricato su una barella, sorridente e con le mani alzate in segno di vittoria, subito dopo l’operazione. “Ragazzi intervento andato benissimo“, il messaggio.

A seguire, una storia successiva ha meglio specificato cos’è accaduto al musicista, che ha voluto rasserenare i fan e tutti coloro che si sono preoccupati nelle ultime ore per le sue condizioni di salute. “Volevo tranquillizzarvi, ho avuto solo un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa“, il messaggio comparso sempre tra le sue Instagram stories. Nulla di grave, dunque, solo una piccola operazione che però fortunatamente è andata bene. Ora, dunque, lo aspetta un periodo di riabilitazione e di riposo, al fine di recuperare le energie necessarie per lasciare l’ospedale, fare ritorno a casa e riprendere in mano la sua attività professionale.

Riccardo Fogli, la reunion con i Pooh e le recenti partecipazioni tv

Chi conosce la storia di Riccardo Fogli sa benissimo quanto sia indissolubilmente legata, in un modo o nell’altro, a quella dei Pooh. Storico bassista e frontman della band, negli ultimi anni ha ricucito il rapporto con gli altri membri della formazione dopo un lungo distacco. Artefice di questa reunion è stato un anniversario importante: i 50 anni di carriera dei Pooh, celebrati nel 2015.

Ma non solo musica: Fogli, negli ultimi anni, è stato anche protagonista di diverse esperienze televisive, a cominciare dai reality. Nel 2019 ha preso parte all’Isola dei Famosi, mentre nel 2022 al Grande Fratello Vip. L’esperienza nella Casa di Cinecittà, tuttavia, si è rivelata più breve del previsto: dopo un solo giorno, infatti, è stato squalificato per aver presumibilmente pronunciato una bestemmia, accusa che lui ha però sempre respinto.

