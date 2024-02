Riccardo Fogli, ex compagno Patty Pravo/ Lasciò la moglie Viola Valentino e i Pooh per lei:”Fu un errore…”

Riccardo Fogli, ex compagno di Patty Pravo: hanno vissuto una breve ma intensa storia d’amore

Uno dei flirt più clamorosi di Patty Pravo è sicuramente quello legato a Riccardo Fogli. Il cantante dei Pooh, per lei, lasciò il gruppo che lo aveva portato al successo, oltre a rompere con la moglie Viola Valentino. L’amore per Patty Pravo fu letteralmente travolgente, così Riccardo Fogli si fece guidare unicamente dall’istinto e dal sentimento che provava nei suoi confronti. “Ero innamorato di Patty Pravo e volevo poterle dedicare più tempo. Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Patty Pravo“, ha sempre raccontato l’artista in diverse interviste.

Agli inizi degli anni settanta, quando Riccardo Fogli lasciò la moglie per Patty Pravo, sollevò un vero e proprio polverone. Sostanzialmente venne a galla il fatto che si trattava di un flirt clandestino e non fu facile per la coppia gestire le pressioni mediatiche. “Piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista”, aveva però confidato all’epoca il cantante.

Dunque Riccardo Fogli decise di lasciare i Pooh per vivere appieno l’amore con Patty Pravo. “Mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori cui ero legatissimo”, il ricordo di Fogli. In una intervista di diversi anni fa, spiegò che la decisione di separarsi dai Pooh fu accelerata da un ultimatum imposto dal suo produttore.

“Ma fu un errore: per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh”, il ricordo del cantante. Dopo anni anche Patty Pravo è tornata sull’argomento, commentando brevemente i motivi che segnarono la fine della sua storia con Riccardo Fogli: “Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora”.

