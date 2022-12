Riccardo Fogli ha bestemmiato al GF Vip?/ Un video lo incastra: squalifica in arrivo dopo un solo giorno?

Riccardo Fogli ha bestemmiato dopo un giorno al Grande Fratello Vip 2022?

Riccardo Fogli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, tra imbarazzo e ilarità, nella diretta del 12 dicembre ama si è già reso grande protagonista. Le sue prime ore nella Casa sono state infatti già ricche di siparietti esilaranti ma, a quanto pare, il cantante si sarebbe già reso protagonista di un gesto che potrebbe causargli l’immediata squalifica dal reality.

Un video, ormai già diventato virale sui social, mostra infatti Riccardo Fogli durante una chiacchierata con alcuni dei nuovi compagni d’avventura; proprio in quel momento il cantante si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia che, tuttavia, non è del tutto chiara all’ascolto. Se Fogli avesse realmente bestemmiato rischierebbe di dover abbandonare il gioco a sole poche ore dal suo ingresso.

Riccardo Fogli squalificato dal Grande Fratello Vip?

Sarebbe davvero uno strano scherzo del destino questo, viste anche le dichiarazioni fatte da Riccardo Fogli proprio durante la sua prima notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Il cantante, parlando con Antonella Fiordelisi, – che lo ha invitato a stare sempre ben attento a ciò che dice e a pensare alle sue parole proprio per il rischio di essere squalificato – ha ammesso di non essere uno che bestemmia e, anzi, di evitare chi ha questo tipo di linguaggio. “Io, quando sento una bestemmia, faccio una preghiera e chiedo a Gesù di perdonarlo, mia madre mi ha insegnato così. Io sono cresciuto in questo modo. Diciamo che non frequento persone che bestemmiano”, ha detto Fogli alla Fiordelisi che, a sua volta, lo ha appoggiato. Starà ora al GF valutare se quella di Riccardo Fogli è stata una bestemmia oppure no.

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore? Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022













