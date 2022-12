Riccardo Fogli, la moglie Karin Trentini lo difende dal GF Vip/ “Chi conosce sa”

Riccardo Fogli, la moglie Karin prende le sue difese: le sue parole

La squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip 2022, è arrivato come un fulmine a ciel sereno per tutti. Il cantante è stato costretto ad abbandonare il reality show, dopo un solo giorno di permanenza per aver bestemmiato. Mediaset lo ha comunicato con una nota ufficiale che riporta come motivazione della squalifica una “espressione blasfema” pronunciata dal concorrente.

Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli al GF Vip/ "Mai sentito bestemmiare"

Karin Trentini, però, la moglie di Riccardo Fogli ha preso sui social le difese del marito scrivendo: “Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci , educati , sensibili, figli di un padre che non bestemmia!! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici ! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice“.

RICCARDO FOGLI SQUALIFICATO AL GF VIP: HA BESTEMMIATO!/ Eliminato dopo un solo giorno: il comunicato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙆𝙖𝙧𝙞𝙣 𝙏𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙞 𝙁𝙤𝙜𝙡𝙞 🔵 (@karintrentinifogli)

Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli per la squalifica al GF Vip: “Mai bestemmiato”

A prendere le difese di Riccardo Fogli per la squalifica dal Grande Fratello Vip 2022 è anche Roby Facchinetti, amico del cantante da moltissimi anni. Il tastierista dei Pooh sui social ha dichiarato a gran voce di essere sicuro che il suo amico non abbia bestemmiato.

“Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello” perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello” . Dunque, sembra proprio che Roby Facchinetti abbia confermato in qualche modo le parole della moglie di Riccardo Fogli sul fatto che il cantante non sia solito bestemmiare.

Riccardo Fogli, ingresso imbarazzante al GF Vip/ Il momento diventa comico

© RIPRODUZIONE RISERVATA