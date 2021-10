Riccardo Fogli, l’amore per la moglie Karin Trentini/ “La certezza dellla mia vita”

Riccardo Fogli non ha mai avuto dubbi sull’amore per la moglie Karin Trentini che lo ha reso padre Michelle. Pur avendo circa trent’anni di differenza, l’amore che unisce il cantante e la moglie è davvero forte ed unico. La coppia è sposata dal 2010 e ha messo al centro della propria vita la piccola Michelle di cui papà Riccardo è totalmente innamorato. Una coppia unita e complice quella di Riccardo Fogli che considera la moglie una delle poche certezze della sua vita.

«Ho poche certezze nella mia vita, ma la certezza del nostro amore è assoluta. Quando hanno provato a farmi credere che mia moglie mi avesse tradito ho quasi sorriso. Non ho mai dubitato di lei, nemmeno un istante, altrimenti la mia reazione non sarebbe stata così ferma, avrei fatto domande per capire. Da questa storia usciamo più forti», aveva dichiarato Riccardo nel 2019 durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Riccardo Fogli e Karin Trentini: amore come il primo giorno

Sposati dal 2010, Riccardo Fogli e Karin Trentini si amano come il primo giorno. Il sentimento che unisce la coppia diventa sempre più forte e importante come ha confermato la stessa Karin che, sui social, si lascia andare spesso a dichiarazioni importanti. “Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia” è uno dei tanti messaggi social della moglie di Fogli.

Sui social, Karin Trentini condivide spesso foto della sua famiglia mostrandosi anche in compagnia della figlia Michelle. “Esiste un modo per fermare il tempo?”, scrive la moglie di Fogli condividendo foto insieme alla sua bambina.

