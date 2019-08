Riccardo Fogli “Lascio la tv”/ “All’Isola ho sofferto. Falsità su mia moglie Karin”

Riccardo Fogli ha deciso di dire addio al mondo della tv. L’esperienza all’Isola dei Famosi sembra averlo davvero scosso e segnato in negativo, tanto che ora medita di non mettere più piede nel mondo del piccolo schermo. Il suo unico obiettivo rimane ora la musica. “Sì, voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato”, ha raccontato il cantante dei Pooh al settimanle Di Più. Fogli ammette infatti le motivazioni che l’hanno portato a questa decisione: “A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo”, ha aggiunto.

Riccardo Fogli: “Mia moglie e la mia famiglia hanno sofferto tanto”

Come dimenticare infatti il gossip che si è scatenato durante la sua permanenza in Honduras e che parlava di tradimento di sua moglie Karin Trentini con l’imprenditore Giampaolo Celli. Riccardo Fogli al noto settimanale spiega: “Qual è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né di qualcuno né di qualcosa. Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco.” Il dolore per la storia, da lui definita “inesistente”, è stato grande ma, al suo ritorno, il rapporto con sua moglie non è affatto cambiato, anzi, è particolarmente migliorato. Nonostante ciò, il cantante è deciso a lasciare il mondo dello spettacolo.

