Riccardo Fogli: “Mi dissero che non potevo avere figli”/ “Alessandro è mio miracolo”

Riccardo Fogli, ospite a Verissimo, ha parlato dei suoi figli, Alessandro (nato dalla relazione con l’attrice Stefania Brassi) e Michelle (nata dal matrimonio con Karin Trentini): “Mi avevano detto che non sarei potuto diventare padre. Quando avevo 7-8 anni mia mamma scoprì che avevo un problema ai testicoli, ma decise di non farmelo curare così non avrei fatto il militare. In realtà non lo feci a prescindere. Mi operai quindi con 20 anni di ritardo e il mio medico mi disse che avevo corso dei seri rischi e che non avrei mai potuto avere figli. Mi consigliò di adottarne”.

Il cantante credette a quel parere per diverso tempo, finché l’allora compagna non rimase incinta. “In quel periodo praticavo l’amore, ma in effetti non nascevano figli. Inizialmente credevo fosse un bene, poi ho capito che sono la nostra vita. E fortunatamente a sorpresa è nato Alessandro. È stato il mio primo miracolo. La mamma, che aveva un’altra figlia più grande in Francia, me lo lasciava quando aveva soltanto 12-18 mesi. L’ho svezzato con i panini in autostrada”.

Riccardo Fogli: “Mi dissero che non potevo avere figli”. La nascita di Alessandro e Michelle

Alessandro e Michelle sono dunque i due figli di Riccardo Fogli. Il cantante ha con entrambi un ottimo rapporto. “Il primogenito è ormai grande, ha 30 anni. Adesso lui tornerà dalla montagna e troverà tutti i suoi vestiti lavati e stirati da me. Quando li indosserà, sentirà che sono profumati e si ricorderà di me”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Con la secondogenita, invece, vive quotidianamente insieme alla moglie Karin Trentini. Sono state proprio loro a incentivarlo a partecipare al Grande Fratello Vip. “Quando me l’hanno proposto, hanno detto ‘Almeno ti vediamo sempre’, dato che io sono sempre in tour in tutto il mondo. Avevamo preparato con Michelle anche dei segni particolari per comunicare dalla casa. Non volevo deludere mia figlia”, ha concluso.

