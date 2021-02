Riccardo Fogli/ “Pooh? Stavano entrando in gamba tesa nella mia vita privata”

Riccardo Fogli ospite a Verissimo con l’amico e collega Dodi Battaglia. Il cantante di “Storie di tutti i giorni” racconta come sta vivendo questo momento particolare per via della pandemia da Coroanvirus: “per noi di una certa età è un pò più complicato”. Anche lui ricorda l’amico di sempre Stefano D’Orazio: “tra me e lui c’era un rapporto speciale. Eravamo gli unici che ce ne eravamo andati dai Pooh felicemente. Quando siamo ritornati per la reunion ogni tanto mi faceva questa battuta e devo dire che non c’è giorno che qualcuno mi ricordi di Stefano. Era amatissimo”. Fogli racconta anche perchè ha deciso tantissimi anni fa di lasciare il gruppo dei Pooh: “stavano entrando in gamba tesa nella mia vita privata, non è diritto di nessuno farlo. Mi stavano rendendo la vita durissima, ero felicemente fidanzato, mi rompevano così tanto che io dissi ‘non posso vivere così, se non vi va bene così…”. Sul finale però il cantante non nasconde: “Sono pentito? Ho perso i miei migliori amici, ma ero giovane, innamorato. Tante volte mi è dispiaciuto”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Riccardo Fogli: “Mia figlia Michelle? Quando si laureerà io forse sarò in cielo”

Riccardo Fogli tra i protagonisti di “A grande richiesta (Parlami d’amore)“, il programma del sabato sera di Rai1. In occasione della Festa di San Valentino, Rai1 celebra l’amore con le più belle canzoni d’amore e tra i cantanti sul palco c’è anche l’ex voce dei Pooh. Riccardo Fogli torna così sul palcoscenico per cantare le canzoni d’amore. L’artista è felicemente legato da diversi anni a Karin Trentini, l’amatissima moglie con cui si è sposato nel 2010 dopo sette anni di fidanzamento. Parlando proprio della moglie, l’ex voce dei Pooh ha raccontato che Karin era una sua fan: “a un certo punto l’ho corteggiata ma lei mi diceva di no perché avevo una compagna. Quando la mia storia finì, mi ha detto che potevo corteggiarla. Avevo due concerti in quattro giorni, in Puglia, e le ho detto di seguirmi, per conoscerci meglio. Ho preso camere separate, per dimostrarle che le mie intenzioni erano serie, e l’ho corteggiata”. Quei quattro giorni in Puglia hanno cambiato per sempre le loro vite come ha precisato anche la moglie: “da lì abbiamo mischiato tutto”.

Riccardo Fogli: “non ho più tempo per sbagliare ancora”

Dall’amore fra Riccardo Fogli e Karin Trentini è nata anche una bellissima figlia di nome Michelle. Tra i due ci sono più di 30 anni di differenze di età e l’artista oggi non nasconde qualche preoccupazione per il futuro. Ospite di “Oggi è un altro giorno”, il cantante di “Storie tutti i giorni” ha raccontato: “non ho più tempo per sbagliare ancora. Per un uomo di una certa età, anziano, la paura è che l’amore ti abbandona e non torna più”. Un momento davvero emozionante, anche se a tranquillizzarlo ci ha pensato proprio la moglie Karin che ha detto: “sono 17 anni che amo solo lui”. Non solo, Fogli ha poi parlato della figlia Michelle: “lei ha 8 anni, incrociamo le dita, ma quando andrà all’università, quando si laureerà, io sarò in cielo probabilmente”, ma anche in questo caso Karin è intervenuta: “e basta, sempre a contare. Non si conta. Anche io prima di sposarlo contavo, ma alla felicità non si rinuncia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA