RICCARDO FOGLI/ “Morte di D’Orazio è inspiegabile” (Oggi è un altro giorno)

La morte di Stefano D’Orazio è stata per tutti un fulmine a ciel sereno, ma soprattutto per i suoi ex compagni di viaggio all’interno del gruppo musicale dei Pooh, di cui aveva fatto parte per 38 anni dal 1971 al 2009 (più i 2 di réunion tra il 2015 e il 2016). Tra i vari componenti, Riccardo Fogli è stato forse quello che più degli altri gli è stato vicino, condividendo con lui non solo buona parte del suo percorso artistico, ma anche un’importante scelta di vita. Sì, perché Riccardo e Stefano sono ricordati dai fan come i due outsider della band, quelli cioè che per primi le hanno detto addio per intraprendere carriere musicali a se stanti e in qualche modo parallele al ‘corso principale’ della storia dell’ensemble bolognese. Anche il successo avuto da solisti lo devono al loro passato nei Pooh, che comunque siano andate le cose non hanno mai davvero rinnegato.

Riccardo Fogli e Stefano D’Orazio, le due anime dei Pooh

Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli sono stati per anni le vere anime dei Pooh, ciascuno per motivi diversi, nel rispetto di quel ruolo che erano riusciti a ritagliarsi fin dall’inizio. Non era facile emergere in mezzo a personalità forti e carismatiche come quelle (altre) di Dodi, Facchinetti e Red, ma loro – nonostante un carattere apparentemente più schivo e pacato – riuscivano comunque a dare un senso importante alla loro presenza nel gruppo. Un loro fan, probabilmente, assicurerebbe che c’è stato un ‘prima’ e un ‘dopo’ Stefano, come ci fu in precedenza un ‘prima’ e un ‘dopo’ Riccardo. Quest’ultimo, all’epoca, era il vero frontman del gruppo, mentre D’Orazio aveva un peso altrettanto importante, in tal caso in qualità di paroliere e responsabile manageriale. La scomparsa di Stefano segna dunque la fine di un’era per quanto riguarda i Pooh e – più in generale – la musica italiana, che perde così uno dei suoi interpreti più veraci e significativi.

Le parole di Riccardo Fogli

Riccardo Fogli ha parlato in diversi interventi dell’amicizia che lo legava a Stefano, un vero e proprio rapporto di stima che andava oltre la mera sfera professionale. Per quanto lo riguarda, la scomparsa di D’Orazio è un evento “inspiegabile”, che non riesce ancora a metabolizzare, visto che è successo tutto molto velocemente e senza il minimo preavviso. Anzi, in quei giorni, c’era addirittura aria di miglioramento. Ma l’infezione da Covid non gli ha dato scampo: “Speravamo potesse uscire dall’ospedale dopo quindici giorni e raccontarci com’era andata, magari scrivendo un libro”, ha spiegato Riccardo in un’intervista del 9 novembre a Storie Italiane. “Con i Pooh era continuamente in contatto: a loro diceva anche quando faceva le flebo”. Poi, la tragica notizia. Oggi pomeriggio, su Rai1, il ricordo di Stefano nel corso della sua ospitata all’interno del programma Oggi è un altro giorno.



