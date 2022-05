Riccardo Fogli perchè a lasciato i Pooh/ “E’ successo il finimondo”, tutta colpa di Patty Pravo

I giovani di oggi conoscono Riccardo Fogli soprattutto per la sua esperienza da solista, ma il suo nome è legato anche alla storia dei Pooh, di cui ha fatto parte fino all’arrivo di Red Canzian. Determinante per l’addio al gruppo è stato l’amore nato con Patty Pravo, per cui era arrivato anche a lasciare la moglie Viola Valentino. Non solo, l’idea di non avere sufficientemente tempo per stare con lei lo ha portato a a decidere di chiudere definitivamente con la band.

Quell’amore in un periodo come gli anni ’70 aveva suscitato non poco scandalo, ma lui è andato avanti per la sua strada, convinto di avere fatto la scelta giusta: “Piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista” – erano state le se parole all’epoca.

Riccardo Fogli e l’amore “scandaloso” con Patty Pravo

La foga del momento aveva spinto Fogli ad agire d’impulso, spinto da quello che credeva fosse un amore travolgente. Questo, però, ha avuto effetti importanti anche sulla sua carriera: “Il nostro manager fece conoscere Nicoletta (Strambelli, nome reale di Patty Pravo, ndr) a me e Facchinetti – ha detto in un’intervista a ‘I Lunatici’ su Radio2 -. Lei mi guardò, io la guardai, ed era un bel vedere. È affascinante ora, cinquant’anni fa era di una bellezza travolgente. Ci fu una storia tra di noi. Ma questa storia non c’entrava niente con i Pooh. Io non ho voglia di riscrivere la storia, ho fatto la figura del cretino che vede una donna, scappa e butta all’aria tutto. Avevo 22 anni”.

Quella storia non ha avuto un effetto pesante solo sul suo matrimonio, ma anche su I Pooh, che già allora erano uno dei gruppi più importanti: “Mi attaccarono, dicendo ‘siamo rovinati’. Io rispondevo che non capivo quale fosse il problema. Mi rispondevano che i Pooh erano tutti per uno e uno per tutti. Io non capivo. Rispondevo che ero sempre con loro, puntuale. Non capivo quale fosse il problema se poi la notte andavo a dormire da un’altra parte. Iniziò un susseguirsi di dolore. Erano la mia famiglia, siamo legati ancora oggi come fratelli. Mi mettevano al muro e mi dicevano che cosa avessi deciso”.

A distanza di tempo lui riconosce con lucidità di avere commesso uno sbaglio: “Fu un errore: per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh” – ha concluso.











