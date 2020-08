RICCARDO FOGLI/ Pronto a sbarcare al Grande Fratello Vip?

Riccardo Fogli potrebbe sbarcare presto nella Casa più spiata d’Italia. I rumors riguardo al cast del Grande Fratello 5 continuano a impegnare le pagine di gossip senza sosta e fra i nomi emersi in questi ultimi giorni c’è proprio quello dell’ex cantante dei Pooh. Come ricordano i telespettatori, non si tratterebbe del primo reality per Fogli. Ancora oggi è impossibile menzionare l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi senza ricordare quanto è accaduto all’artista, che ha scoperto durante la segregazione del presunto (poi smentito) tradimento della moglie Karin Trentini. Una brutta pagina per la televisione, ma utile per la coppia per rinsaldare un forte legame. Lo dimostra anche l’ultima foto pubblicata sui social da Fogli: risale ad inizio luglio ed entrambi si mostrano con sguardo fiero e provocatorio. “Buona fortuna, corna per tutti grazie”, si è limitato a scrivere il cantante. Clicca qui per guardare la foto di Riccardo Fogli.

RICCARDO FOGLI AL MIRANO SUMMER FESTIVAL 2020

Riccardo Fogli sarà presente al Mirano Summer Festival 2020, pronto per la sua partenza prevista per questa sera. Non sarà l’unico evento in cui l’ex cantante dei Pooh presenzierà per incontrare, in modo virtuale e non, tutti i suoi ammiratori. Riccardo Fogli sarà infatti uno degli ospiti che vedremo a C’è tempo per, in onda nella mattinata di Rai 1 di oggi, venerdì 21 agosto 2020. La macchina lavorativa per l’artista si è già avviata quindi, ma prima di rimboccarsi le mani, è riuscito a concedersi una breve vacanza con la famiglia. I social della moglie Karin Trentini parlano chiaro: hanno trascorso alcune delle loro serate estive a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Al loro fianco anche la figlia Michelle e Alessandro Sigfrido Fogli, il primogenito di Riccardo. Li vediamo infatti tutti e quattro in una foto, mentre si avviano verso la terrazza che dà sul mare. Clicca qui per guardare la foto di Riccardo Fogli e Karin Trentini.



