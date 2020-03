Riccardo Fogli resta a casa/ L’epidemia da coronavirus interrompe il tour mondiale

Riccardo Fogli sarà ospite quest’oggi presso il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Lo storico cantante solista e componente dei Pooh, sarà ovviamente in collegamento dalla propria abitazione, complice l’emergenza coronavirus di questi giorni. E proprio a causa del covid-19, il 72enne pisano ha dovuto annullare il suo tour di concerti partito l’8 febbraio scorso alla Porsche Arena di Stoccarda, in Germania. Lo scorso 11 marzo si sarebbe dovuto esibire in Russia presso la F. Shalyapin Concert Hall di Yessentuki, ma ovviamente il tutto è stato annullato a seguito della pandemia nel frattempo scoppiata in tutto il mondo. A Storie Italiane si ripercorrerà la lunghissima carriera di Fogli, cominciata negli anni ’60 al fianco dei Pooh, prima fortunata parentesi durata fino al 1973, quando decise di seguire l’ex compagna, la nota Patty Pravo, e il loro ideale di libertà. Un flirt che fece scalpore all’epoca, visto che Riccardo Fogli era sposato con un’altra cantante, Viola Valentino, con cui si separò definitivamente a inizio anni ’90.

RICCARDO FOGLI E LA TRISTE PAGINA DE L’ISOLA DEI FAMOSI 2019

Nel 1992 conobbe infatti l’attrice Stefania Brassi sul set di “Dove’era lei a quell’ora?”, in quell’occasione moglie del regista Antonio Maria Magro. I due hanno avuto un figlio, Alessandro e sono rimasti assieme fino al 12 giugno del 2010, quando si sono poi separati. In seguito Fogli ha ritrovato l’amore con la modella romana Karin Trentini, da cui ha avuto la sua secondogenita, Michelle. Da sottolineare come il rapporto con la Valentino non si sia mai interrotto, anche in occasione di quanto accaduto durante l’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi, in cui venne mandato in onda un filmato di Fabrizio Corona, che annunciava allo stesso cantante di essere stato tradito proprio da Karin da diversi anni.



