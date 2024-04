Riccardo Fogli smaschera Roby Facchinetti: “Perché ho lasciato i Pooh? Obbligato”/ Tensione a Domenica In

Domenica In, Riccardo Fogli svela: “Ecco perché ho abbandonato i Pooh”

La puntata di oggi di Domenica In si è aperta con una lunga intervista ai Pooh. Il gruppo formato da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dody Battaglia, con lo scomparso Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli (che ha lasciato il gruppo nel 1973 per poi ritornare prima nel 2915 e poi nel 2023) attivo dal 1966 ha alle spalle 58 anni di carriera fatta di successi e grandi classici. E proprio parlando dell’addio alla band, tra Riccardo Fogli e Roby Facchinetti gli animi si sono riscaldati ed è salita la tensione. Il cantante ha confessato: “È successo che io mi ero fidanzato in quel momento.”

E poi ha aggiunto: “Io conobbi Nicoletta, Patty Pravo e ci fu una storia così…io ero sposato con Viola Valentino. Le prime settimane era tutto nascosto, poi si venne a sapere. Viola lo venne a sapere e mi cacciò di casa.” A questo punto è intervenuto Roby Facchinetti: “Noi sapevamo perché lui con noi si confidava, ci raccontava quasi tutto. Nei lunghi in viaggi in macchina di notte ci si raccontava tutto…- e poi ha ironizzato- anche nei particolari intimi! Poi ci siamo accorti che lui era follemente innamorato perché da un giorno all’altro non ci raccontò più nulla.”

Tensione tra Riccardo Foglie Roby Facchinetti a Domenica In: “La verità è che mi hanno obbligato ad una scelta”

Riccardo Fogli a Domenica In poi ha continuato il suo racconto dicendo che proprio la storia d’amore con Patty Pravo (Nicoletta Strambelli) e lo scandalo che ne seguì all’epoca fu la causa determinante del suo addio ai Pooh: “Era tutto segreto ma poi un giornalista pubblicò un articolo, usciva un giornale, usciva un altro giornale ed allora la cosa cominciò a diventare importante e poi diventò un fatto grave che questa donna diventasse troppo importante e invadesse la nostra vita” E a questo punto è intervenuto nuovamente Roby Facchinetti che ha sottolineato che quella storia d’amore ha fatto si che Riccardo Fogli si allontanasse troppo dal gruppo. Erano un band che viveva in simbiosi e l’arrivo di una donna con una forte personalità e con un forte carattere come Patty Pravo ha rotto gli equilibri nei Pooh. Tuttavia le versioni dei due musicisti non erano perfettamente coincidenti.

Riccardo Fogli quindi, incalzato da Mara Venier, è sbottato: “La verità è che molto amichevolmente con tanto affetto i miei migliori amici mi hanno detto ‘questa faccenda si complica si parla di te e di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene’ mi è stato chiesto che cosa decidi?” Gli animi si sono riscaldati a Domenica In quando Roby Facchinetti era sul procinto di raccontare l’aneddoto, avvenuto al Teatro Sistina, che ha scatenato la rottura tra Riccardo Fogli e gli altri componenti dei Pooh ed hanno preferito non raccontarlo.











