Riccardo Fogli sul tradimento di Karin/ “Erano menzogne. Ferito dalla tv, canto solo”

Riccardo Fogli non vuole più tornare in tv. La ragione è la sofferenza che gli ha provocato la notizia sul presunto tradimento da parte della moglie Karin. Infatti, la voce ha iniziato a circolare proprio quando Riccardo Fogli era impegnato come naufrago sull’Isola dei famosi. “La tv mi ha ferito e ora ho deciso di stare per un po’ lontano dalle telecamere” spiega infatti il cantante ai microfoni di Di Più. Le sue priorità, ad oggi, sono la musica e sicuramente la sua amata Karin: “penso al mio lavoro di musicista e penso a trascorrere più tempo possibile con mia moglie Karin, dopo quello che abbiamo passato” è infatti categorico e ancora ferito da quanto successo mentre era in Honduras. Le foto pubblicate dal settimanale, infatti, lo mostrano in dolce compagnia della sua metà, mentre le sistema l’asciugamano su cui Karin è sdraiata: entrambi si godono i giorni di sole, sdraiati a bordo piscina. Si trovavano nella vitta in Toscana del cantante. Intanto, la sua estate trascorre a suon di musica: insieme alla sua band, porta i suoi successi in giro per le piazze italiane.

Riccardo Fogli e Karin: dopo il presunto tradimento

Oltre alle voci di corridoio sul presunto tradimento, i gossip riguardano anche la differenza di età tra marito e moglie: lui ha 71 anni e lei ne ha 40 ma, come spiega il cantante, “siamo sempre più in sintonia e sentiamo meno che mai la differenza d’età di oltre trent’anni”. Riccardo Fogli si mostra così felice e sicuro del suo rapporto. Infatti, riguardo al tradimento va dritto al punto e afferma “erano menzogne alle quali non ho mai creduto”. A fargli male è stato il fatto che le persone si siano permesse di “gettare ombra” sul suo matrimonio. Al suo ritorno, racconta, gli è bastato guardare negli occhi Karin per capire che non lo avesse tradito. Sembra proprio che la brutta situazione li abbia fatti avvicinare ancora di più. Tanto è vero che Karin lo segue nel suo tour con la band in giro per l’Italia. In programma, proprio nei prossimi giorni, hanno Sardegna, Marche e Sicilia. “Da tempo non le dedicavo una canzone” spiega lui, che poi intona un pezzo del brano Le rondini, dedicandolo proprio a Karin. Inevitabilmente, la moglie di Riccardo Fogli si commuove.

