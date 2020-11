RICCARDO FOGLI/ Tra la moglie Karin Trentini e la morte di Stefano D’Orazio (Domenica Live)

Con Riccardo Fogli ospite oggi di Barbara D’Urso a Domenica Live non potrà mancare un ricordo commosso di un collega, ma soprattutto di un amico, come Stefano D’Orazio. Lo storico batterista dei Pooh, venuto a mancare due giorni fa dopo aver contratto il coronavirus, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di condividere insieme a lui tante esperienze ed emozioni sul palcoscenico. Al pari degli altri componenti dei Pooh, anche Riccardo Fogli ha firmato un messaggio apparso sui social subito dopo la notizia della morte di D’Orazio: “STEFANO CI HA LASCIATO. Due ore fa…era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato…oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando…poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano…Roby, Dodi, Red, Riccardo“.

RICCARDO FOGLI OSPITE DA BARBARA D’URSO A DOMENICA LIVE

A dire il vero la partecipazione di Riccardo Fogli a Domenica Live avrebbe dovuto avere dei contorni diversi da quelli sopra illustrati. Oltre a ripercorrere la sua carriera, infatti, l’ospitata del cantante sarà caratterizzata dalla presenza della moglie Karin Trentini, la compagna insieme alla quale qualche anno fa, in occasione della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, si ritrovò suo malgrado travolto dal gossip. All’epoca, infatti, alcune foto e presunti scoop suggerirono che Karin Trentini avesse tradito Riccardo Fogli durante la sua permanenza in Honduras. Ricostruzioni che fecero molto male al cantante, ma sdegnosamente smentite dalla donna. Oggi si può dire che l’amore tra i due è stato più forte di ogni indiscrezione: il rapporto fra i due, come si vedrà anche oggi a Domenica Live, prosegue a gonfie vele a dispetto delle malelingue.



