Riccardo Fogli “Viola Valentino? Non siamo Albano e Romina”/ “Ho amato Patty Pravo..”

Riccardo Fogli risponde a Viola Valentino che, nelle scorse settimane, aveva lanciato all’ex marito la proposta di cantare insieme e formare una coppia artistica, esattamente come Al Bano e Romina Power. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero Quotidiano, Riccardo Fogli rigetta l’idea di Viola Valentino, ammettendo di poter cantare con lei solo in presenza di una condizione. «Noi non abbiamo mai cantato insieme. Ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia di Tyron Power, come io non sono Al Bano, non ho la sua potenza. Credo che sarà difficile, però se il Papa ci dovesse chiamare, un giorno», ha spiegato l’ex componente dei Pooh che, dopo aver fatto dei concerti in Russia, tornato in Italia, ha trascorso la quarantena in Maremma dove ha trascorso da solo 52 giorni. “Dopo ho raggiunto la mia famiglia a Roma e poi mio figlio a Bologna, ora sono di nuovo in Maremma”, ha spiegato ancora.

RICCARDO FOGLI: “PATTY PRAVO? ERO INNAMORATISSIMO”

Se oggi Riccardo Fogli è innamorato della sua Karin Trentini, in passato, ha amato tantissimo Patty Pravo per la quale, si mormora, lasciò i Pooh. «Quando me ne sono andato, ho sbattuto la porta. Al di là c’ erano i miei migliori amici, la mia storia, il mio futuro sereno. Sono andato incontro a mille tempeste. Sono costretto a ricordarmelo: tutti me lo chiedono. Ero innamoratissimo di Patty, dopo aver lasciato Viola. Mi spiace, è la vita. Con il senno di poi mi chiedo cosa importasse ai Pooh con chi ero fidanzato. In quegli anni invece Ma sono cose lontane», ha raccontato a Libero Quotidiano Riccardo Fogli. Infine, il cantante, ha risposto a Barbara D’Urso che, parlando di lui, ha detto: «Ricordo Fogli andava via come il pane». «Davvero? Massì, mi faccia fare la figura di quelle che non ricorda. Comunque sì, piacevo», è stata la risposta di Fogli.



