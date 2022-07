Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne si sono lasciati/ “È un momento delicato”

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne si sono lasciati: l’annuncio

È stata una delle storie d’amore più longeve di Uomini e Donne ma oggi è giunta ufficialmente al termine. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati e lo hanno annunciato pubblicamente su Instagram. I due si erano conosciuti e scelti nello studio di Uomini e Donne nel 2016 e, sei anni dopo, si dicono addio, con grande dispiacere dei fan che li hanno seguiti per tutto questo tempo.

“Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue” ha esordito l’ex corteggiatrice in un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Così ha annunciato: “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse.”

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, è finita: l’appello ai fan

La storia d’amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo è giunta al capolinea dopo sei anni d’amore e una convivenza. “Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano ad una separazione.” ha raccontato ancora Camilla su Instagram. Ripensando al tempo trascorso insieme, l’ex corteggiatrice ha continuato: “Non rinnego nulla, purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. È un momento delicato, spero che i motivi che hanno portato alla rottura restino personali”. Camilla ha perciò chiesto a tutti coloro che sono stati fan della coppia e li hanno seguiti in questi anni di avere rispetto in questo momento delicato e non intaccare la privacy di cui entrambi necessitano in questo momento.

