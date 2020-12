Riccardo Guarnaccia eliminato ad Amici 2020?/ Perde la sfida ma la Cuccarini..

Riccardo Guarnaccia eliminato ad Amici 2020? Il ballerino in sfida con Tommaso finisce ko

Ad Amici 2020 è arrivato il momento del giro di boa. Presto i ragazzi finiranno in panchina per la pausa natalizia e torneranno poi dopo Natale per lanciarsi verso il serale di questa edizione ma, fino ad allora, dovranno tenersi stretta la maglia e come farlo quando l’asticella si alzerà e le sfide li metteranno in discussione? La risposta, almeno la prima, arriverà oggi pomeriggio quando Riccardo Guarnaccia finirà in sfida contro Tommaso, un ballerino classico. In realtà il ragazzo che aveva scelto e voluto Lorella Cuccarini non naviga in belle acque per via di una serie di malintesi e discussioni che hanno spinto l’insegnante a sgridarlo un po’ spingendolo a pensare un po’ di più al suo obiettivo e meno al suo individualismo, lo stesso che lo metterà in difficoltà oggi pomeriggio.

Riccardo Guarnaccia perde la sfida ad Amici 2020

Secondo le prime anticipazioni della puntata di Amici 20 in onda nel pomeriggio, sembra proprio che Riccardo Guarnaccia dovrà affrontare il ballerino Tommaso Riccardo ed uscirà perdente dalla sfida ma questo non significa eliminazione. Il colpo di scena è dietro l’angolo e quando il ballerino era ormai convinto di dover lasciare la scuola, ecco arrivare una busta chiusa che Lorella Cuccarini ha preparato per lui e affidato alle mani di Maria de Filippi in casa di questo esito negativo. A quanto pare l’insegnante ha chiesto clemenza per lui e alla fine gli viene consegnato il 16esimo banco della scuola, ma fino a quando gli insegnanti dovranno dargli occasioni che lui puntualmente spreca?



