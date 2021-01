Riccardo Guarnaccia Vs Alessandro ad Amici 2021/ Perderà la sfida e la maglia?

Riccardo Guarnaccia Vs Alessandro ad Amici 2021

Riccardo Guarnaccia rischia grosso e sicuramente le lamentele potrebbero non mancare nei prossimi giorni proprio per via di quello che succederà al ballerino ad Amici 2021. Chi ha seguito i primi pomeridiani di questo anno sa bene che il ballerino è finito nei guai per via delle mancate pulizie in casa, questione che aveva spinto la produzione a prendere dei provvedimenti contro i ragazzi indicati dai loro stessi compagni. Alla fine è stata un’impresa di pulizie a riportare l’ordine nella casona che i ragazzi condividono ma per Riccardo è arrivata subito una busta rossa in cui gli si comunica che per via di quello che è successo, andrà in sfida contro Alessandro. Lui e i suoi compagni hanno avuto modo di vedere lo sfidante in azione in una serie di video presi dai social e Riccardo ha subito accusato il colpo per via della sua abilità tecnica.

Riccardo Guarnaccia perde la sfida e lascia la scuola di Amici?

In un primo momento Riccardo Guarnaccia ad Amici 2021 ha fatto un po’ lo spavaldo dicendo che non si farà abbattere e lotterà per la maglia perché Alessandro non è poi così forte dal punto di vista emotivo, ma poi si è lasciato andare ad una vera e propria crisi. Nei nuovi video mostrati venerdì, Alessandro racconta il suo rapporto con la danza e di come abbia rischiato di perdere tutto per via di un infortunio che lo ha lasciato al palo per un anno. Riccardo commenta le immagini ammettendo di avere contro uno sfidante davvero molto forte e oggi dovrà farci i conti. Le anticipazioni del pomeridiano di oggi, il primo del 2021, non lascia molto ben sperare. A quanto pare, infatti, il ballerino di Lorella Cuccarini oggi dovrà lasciare la scuola perché lo sfidante riuscirà a batterlo. Non è la prima volta che Riccardo è finito nei guai ed è stato salvato anche con un banco aggiuntivo, ma come andrà a finire questa volta per lui?



