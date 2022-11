Riccardo Guarnieri abbandona Uomini e Donne/ Colpa di Ida Platano e Maria De Filippi…

Riccardo Guarnieri lascia Uomini e donne

Riccardo Guarnieri abbandona Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over non nasconde la propria inquietudine palesando la volontà di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nell’ultima registrazione, Riccardo ha lasciato lo studio infastidito dal confronto tra Ida Platano e Alessandro vicinanza. La frequentazione tra quest’ultimi continua con tante incomprensioni e spesso viene tirato in ballo Riccardo Guarnieri con cui Ida, durante la relazione, ha avuto dei problemi che si stanno ripresentando anche con Alessandro.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri va via/ Maria De Filippi lo incastra

Infastidito, Riccardo ha lasciato lo studio nell’ultima registrazione con la ferma volontà di non tornare in trasmissione. Maria De Filippi, tuttavia, è pronto a sorprendere tutti provando a capire i veri sentimenti del cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri ancora innamorato di Ida Platano?

Riccardo Guarnieri ha espresso la volontà di lasciare Uomini e Donne non riuscendo a voltare totalmente pagina. Il cavaliere pugliese vorrebbe avere un rapporto civile con Ida in nome di quello che hanno vissuto. Riccardo, dunque, abbandonerà davvero Uomini e donne? Maria De Filippi è pronta a vederci chiaro e ad indagare su quello che potrebbe essere il vero motivo della sua scelta.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, BACIO A UOMINI E DONNE/ Ida sbotta, Sperti...

Riccardo, da parte sua, pur essendo tornato in trasmissione dallo scorso anno, non è ancora riuscito, diversamente da Ida a voltare pagina dopo il tentativo di ricucire il loro rapporto. Incalzato da Armando Incarnato e Gianni Sperti, tuttavia, ha negato di essere ancora innamorato della Platano. Sarà davvero così?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni 27 ottobre/ Lite furibonda tra Roberta e Ida

© RIPRODUZIONE RISERVATA