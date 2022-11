Riccardo Guarnieri abbandona Uomini e donne?/ Dopo una lite con Ida Platano…

Riccardo Guarnieri tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

Non solo Roberta Di Padua, ma anche Riccardo Guarnieri tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama del trono over e Alessandro, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, tornano al centro dello studio per poi lasciare lo studio in due momenti diversi a causa di un ballo che Alessandro ha fatto con Roberta Di Padua. Rientrati in studio, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tra Ida e Alessandro si intromette nuovamente Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, già nella puntata in onda ieri, ha sottolineato la voglia di avere un rapporto civile con Ida Platano la quale, invece, ha chiuso definitivamente il rapporto escludendo la possibilità la di avere un’amicizia. Tra Riccardo e Ida, poi, scoppia nuovamente la lite fino al colpo di scena.

Riccardo Guarnieri lascia Uomini e Donne?

Dopo essere stati fuori dallo studio di Uomini e Donne, nella puntata odierna del dating show di canale 5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza rientrano in studio per concedersi un ballo. Di fronte al momento tra Ida e Alessandro, la reazione di Riccardo Guarnieri spiazza tutti.

Il cavaliere pugliese, infatti, di fronte all’evidente feeling tra Ida e Alessandro, lascia lo studio annunciando la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione. Sarà la sua scelta definitiva o cambierà qualcosa? Maria De Filippi accetterà senza batter ciglio la scelta di Riccardo o riuscirà a fargli cambiare idea?

