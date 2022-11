Riccardo Guarnieri abbandona Uomini e donne per Ida Platano?/ “L’unica donna che…”

Riccardo Guarnieri innamorato di Ida Platano?

Riccardo Guarnieri vuole lasciare Uomini e Donne perchè ancora innamorato di Ida Platano? Dopo aver annunciato la volontà di lasciarer la trasmissione convinto di non essere più in grado di partecipare al programma, Riccardo torna a parlare del rapporto con Ida Platano ammettendo di aver provato per lei un sentimento talmente forte da aver voluto conservare almeno un rapporto civile.

“Ida è la donna che ho amato più della mia vita ed è l’unica a cui abbia chiesto di sposarmi”, ammette Riccardo visibilmente emozionato. Gianni Sperti e Tina Cipollari propongono a Riccardo e Ida di ballare per un chiarimento tra loro, ma di fronte alla titubanza del cavaliere pugliese, Ida annuncia di voler ballare con Alessandro Vicinanza e, di fronte ai due molto vicini, Riccardo lascia ancora lo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gianni Sperti contro Riccardo Guarnieri

Gianni Sperti punta il dito contro Riccardo Guarnieri che annuncia di voler lasciare la trasmissione. “Sei un codardo”, dice l’opinionista che lo invita a restare in studio per dimostrare a tutti che non è la persona che è stata descritta da Ida Platano. Riccardo non nasconde di essere infastidito dal rapporto civile che non è riuscito a creare con Ida Platano che, dopo aver voltato pagina con Alessandro Vicinanza prova a lanciargli una mano proponendogli un rapporto civile.

Riccardo appare visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi lasciando intendere che il rapporto con Ida gli provoca ancora sofferenza per come è finito quello che è stato un grande amore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri vuole lasciare Uomini e donne

La puntata di Uomini e Donne di oggi riapre esattamente dal punto in cui si è interrotta la puntata di ieri ovvero con Riccardo Guarnieri che vuole lasciare la trasmissione. “La mia presenza qui non ha più senso”, sostiene Riccardo, convinto di non poter più dare nulla al programma in virtù di quanto accaduto con Ida Platano. “Tu sei convinto che per il rapporto che hai avuto con Ida noi abbiamo un’immagine sbagliata di te. Dimostra che ci sbagliamo frequentando altre donne”, sostiene Gianni Sperti.

Maria De Filippi sottolinea come Riccardo non abbia lasciato a nessuna donna il numero di telefono se non a Cristina. “Non ho interesse a conoscere altre donne”, sostiene Riccardo.

Riccardo Guarnieri ancora innamorato di Ida Platano?

Cristina, una delle dame del trono over di Uomini e donne, spiega di aver ricevuto il numero di telefono di Riccardo ma di aver rifiutato di conoscerlo perchè non ritiene che il rapporto con Ida sia totalmente finito. “Un pizzico di gelosia nasconde sempre un sentimento e credo che Riccardo lo sia ancora e lo stesso vale per Ida“, dice Cristina.

Riccardo ribadisce di voler un rapporto civile con Ida Patano la quale interviene per provare a convincerlo a restare. “Se abbiamo un rapporto civile resti?“, chiede Ida. “Sarò libero di decidere?“, chiede a sua volta Riccardo che appare convinto della propria scelta.

