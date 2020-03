Riccardo Guarnieri: “amo Ida Platano”/ Uomini e Donne: “ora va tutto a gonfie vele”

La tempesta che aveva rischiato di travolgere nuovamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finalmente passata. Nelle scorse settimane, il gesto di Riccardo di cancellare tutte le foto di coppia aveva fatto pensare al peggio. Il suo, in realtà, era stato un gesto di rabbia causato da una pesante litigata. Dopo giorni di liti, incomprensioni e ripicche, tuttavia, tra Ida e Riccardo è tornato il sereno come ha spiegato l’ex cavaliere del trono over ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Adesso le cose con Ida stanno andando a gonfie vele: sono tornato proprio da pochissimo da una settimana che abbiamo trascorso insieme, durante la quale siamo stati bene”, ha spiegato Riccardo. Tuttavia, la recente litigata ha spinto Riccardo a rivedere il suo atteggiamento nei confronti di Ida. “Quella litigata, a oggi, mi fa sentire un po’ più frenato nei confronti di Ida. Ho deciso di andarci più cauto, di vivere soprattutto il momento, ma posso dirle che in questo momento sono felice”, ha aggiunto.

RICCARDO GUARNIERI: “AMO IDA PLATANO COME DONNA E MADRE”

Riccardo Guarnieri è innamoratissimo di Ida Platano e con lei ha tutto quello che ha sempre desiderato. Dell’ex dama del trono over, Riccardo ama tutto: “ll suo modo di essere donna e di essere madre che per me rasenta la perfezione. Ho sempre ammirato Ida per il modo in cui è donna e madre talmente tanto che non posso che accettare anche i suoi piccoli difetti in virtù di questo. Ida mi piace così com’è: la sua forza e la sua determinazione sono straordinarie”, ha spiegato. Tra i due, dunque, l’amore non è mai stato in discussione. Ciò che, tuttavia, ha scatenato le varie crisi è stata la “mancanza di dialogo”. Poi aggiunge di essere molto innamorato di Ida “anche se in questo momento devo un po’ smaltire tutto quello che è recentemente successo, cosa che pian piano sta avvenendo, soprattutto dopo i bei giorni che ho trascorso con lei”.

