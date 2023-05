Riccardo Guarnieri ancora innamorato di Ida Platano?/ Il gesto social inequivocabile

Riccardo Guarnieri e il “like” tattico per Ida Platano: nostalgia della dama?

Riccardo Guarnieri è un volto storico del Trono Over di Uomini e Donne, il cavaliere è conosciuto soprattutto per la sua travagliata storia con Ida Platano. La coppia ha avuto tantissimi alti e bassi e quando sembrava stessero per riavvicinarsi qualcosa è andato storto. Ora la dama è fidanzata con Alessandro Vicinanza, la cui relazione sembra andare a gonfie vele nonostante le voci su una presunta crisi.

Riccardo Guarnieri, però, sembra non aver ancora dimenticato Ida tanto da aver fatto un gesto sui social che non è passato inosservato ai fan. Il cavaliere pugliese ha messo il ‘like’ a un video creato da una fan page di Uomini e Donne in cui si mostrano i momenti più felici della storia tra Riccardo e Ida. Non può essere certo una coincidenza, ma un segnale che forse indica ancora un sentimento da parte di Guarnieri.

Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi lo rimprovera: cosa è successo

Riccardo Guarnieri ha avuto un duro confronto con Giusy, dama con la quale ha passato una notte in intimità. La dama ha voluto chiudere la frequentazione con il cavaliere pugliese, per alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti: “Sei un uomo mediocre. Abbiamo dormito insieme, abbiamo avuto un rapporto intimo. Facciamo colazione insieme, a colazione ripesca i discorsi della sera prima che per lui sono state scenate, quelle del caffè. Riprende questi discorsi dicendo che le scenate non gli sono piaciute, si è innervosito e dopo è sparito”.

A questo punto, Riccardo Guarnieri replica: “Una donna che si fa conoscere, dopo tre giorni si fa vedere nuda in videochiamata. Se vogliamo fare un passo indietro, io queste bassezze non le ho mai toccate”. Maria De Filippi interviene bacchettando il cavaliere: “Tieni a freno questi istinti animaleschi. Non c’è bisogno di una notte per capire se puoi avere una storia o no con lei. Siamo persone grandi, sto dicendo perché? C’era questo bisogno?”











