Riccardo Guarnieri attacca Ida e Alessandro?/ L’aforisma sospetto…

Riccardo Guarnieri prende di mira Ida e Alessandro?

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, è finita da tempo. La dama, infatti, ha iniziato da tempo una relazione con Alessandro Vicinanza, anche lui cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Ma i due ex compagni sembrano non perdere occasione per lanciarsi qualche “frecciatina”. Nei giorni scorsi il cavaliere pugliese aveva condiviso nelle sue Instagram stories una frase che sembra indirizzata proprio ad Alessandro: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono. E ogni pagliaccio nel suo circo”.

L’aforismo sembra rivolto a Vicinanza alla luce delle ultime segnalazioni secondo cui il salernitano avrebbe tradito Ida. Se Riccardo ha negato che ci fosse alcun riferimento ad Alessandro, Ida si è mostrata sui social felice insieme al suo compagno mettendo così tacere i pettegolezzi.

Riccardo Guarnieri: l’aforisma sui rospi…

Successivamente Riccardo Guarnieri è tornato sui social con un altro aforisma: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango”. Una frecciatina rivolta a Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Secondo gli utenti l’indizio è il rospo, simbolo che la coppia utilizza quasi sempre alla fine di ogni dedica d’amore. È solo un caso che Riccardo abbia scelto proprio un aforismo su un rospo o invece è una scelta voluta per mandare una “frecciatina” alla coppia? Anche Alessandro Vicinanza, nei giorni scorsi, sembra aver pubblicato una storia su Instagram con una serie di “comandamenti” che sembrano proprio una risposta agli aforismi di Riccardo….

