Riccardo Guarnieri corteggia Federica Aversano a Uomini e Donne?/ La tronista…

Riccardo Guarnieri lascia il trono over?

Riccardo Guarnieri lascia il trono over di Uomini e Donne per corteggiare ufficialmente Federica Aversano? Il cavaliere pugliese ha ammesso di provare un interesse per la tronista a cui ha rivolto una serie di complimenti. Tuttavia, se Riccardo pensava di poter corteggiare Federica restando un cavaliere del trono over, Maria De Filippi l’ha frenato dicendogli che, per corteggiare Federica, deve sedersi tra i corteggiatori rischiando anche di essere eliminato.

“Lei l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea. Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”, le parole di Maria. La risposta di Riccardo è stata negativa, ma nella nuova puntata ci sarà un nuovo colpo di scena.

Nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Federica Aversano

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al termine della puntata in cui Riccardo si è dichiarato, Federica è rimasta in studio con lui. Il cavaliere pugliese e la tronista hanno chiacchierato per diverso tempo con Federica che ha ribadito a Riccardo che se vuole corteggiarla deve sedersi tra i corteggiatori del trono classico. Riccardo, però, non ha cambiato posizione ribadendo di non voler lasciare il trono over.

Riccardo, poi, sarà il protagonista di un nuovo confronto con Ida Platano dopo l’intromissione del cavaliere pugliese nel rapporto tra la dama e Alessandro Vicinanza. Contro Riccardo, inoltre, ci sarà anche Armando Incarnato che gli lancerà una frecciatina.

